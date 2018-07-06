«Тактическое ракетное вооружение» и «Галактика» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

«Тактическое ракетное вооружение», российский разработчик и производитель высокоточного оружия различного базирования, и «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, заключили генеральное соглашение.

Сотрудничество сторон в области цифровизации направлено на разработку и внедрение программных и методологических решений на базе программных продуктов корпорации «Галактика», в том числе для реализации стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения. В рамках соглашения в интересах КТРВ и ее дочерних и зависимых обществ планируется создание информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности.

Среди областей сотрудничества будут рассматриваться как реализация приоритетных ИТ-программ цифровизации КТРВ, так и возможность создания комплексных интегрированных решений в части управления межзаводской кооперацией, планирования и оперативного управления производством до уровня MES, создание типовой тиражируемой ERP-системы дочерних и зависимых обществ. При этом создаваемые информационные системы для КТРВ с использованием технологической платформы решений корпорации «Галактика» будут обладать единой методологией и стандартами проектирования, производства и внедрения для дальнейшего тиражирования систем на предприятия КТРВ.

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сказал: «Наша корпорация уделяет большое внимание реализации программы "Цифровая экономика РФ" и стратегии импортозамещения. При внедрении различных информационных систем предприятия корпорации, в первую очередь, нацелены на выбор отечественных программных продуктов. Надеемся на плодотворное сотрудничество с корпорацией "Галактика", имеющей опыт разработки программного обеспечения для предприятий ОПК».

«Мы признательны корпорации "Тактическое ракетное вооружение" за то, что они по достоинству оценили функциональную полноту и потенциал решений корпорации "Галактика". Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в области цифровизации и повышения эффективности деятельности предприятий КТРВ», – сказал член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.