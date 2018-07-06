SAP расширила портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class

SAP представила расширенное портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class, их ключевое преимущество – возможность общения слушателей и преподавателя в режиме реального времени с помощью веб-камер и микрофонов. Участники получают все бонусы оффлайн обучения, но дистанционно, визуальный контакт помогает создать «живую» среду для общения, коворкинга и трансфера знаний.

Поддержать интерактивные возможности SAP Live Class помогут решения для видео- и аудиоконференцсвязи Zoom Video Communications Inc., лидера «магического квадранта» Gartner. Современные конференц-технологии значительно упрощают доступ к глобальной базе знаний и повышают эффективность учебного процесса за счет внедрения лучших практик виртуального формата обучения.

Пополнилось и расписание курсов, пользователи смогут выбрать занятия из внушительного списка тренингов, а также подобрать максимально удобное время. Станислав Пречистенский, и. о. руководителя SAP CIS Education, отметил: «Критически важными для специалистов сейчас становятся цифровые навыки, поддерживать которые необходимо в постоянном режиме. Опираясь на дистанционные форматы и новые цифровые инструменты, мы можем подобрать для специалиста или группы сотрудников индивидуальный план обучения в зависимости от задач, уровня цифровой зрелости и стратегии обучения».

Слушатели могут присоединиться к SAP Live Class вне зависимости от местоположения, потребуется только устройство с интернет-доступом. Пользователям доступна экспертная помощь, персональная поддержка, а также возможность интерактивного взаимодействия с другими участниками.

Помимо этого, дистанционные инструменты SAP Live Class помогают минимизировать глобальный углеродный след за счет сокращения количества командировок сотрудников, проходящих обучение. А также за каждый день дистанционного обучения компания SAP передает средства на посадку дерева в фонд Plant-for-the-Planet.