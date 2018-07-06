«Форсайт» вошел в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных

Агентство CNews Analytics включило компанию «Форсайт» в топ-10 поставщиков решений для анализа данных. Согласно рейтингу, опубликованному в рамках обзора CNews «Аналитика 3.0», «Форсайт» занимает 9 позицию в списке самых значимых игроков рынка бизнес-аналитики в России по итогам 2017 г.

Компания «Форсайт» входит в многопрофильный ИТ-холдинг ITG (INLINE Technologies Group). В линейке ее продуктов «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Мобильная платформа», также компания является разработчиком аналитической платформы Prognoz Platform. В партнерской сети вендора – более 50 игроков российского ИТ-рынка, среди которых ведущие российские интеграторы, реселлеры и разработчики ПО. Уверенное развитие компании «Форсайт», которая присутствует на отечественном рынке бизнес-аналитики с декабря 2016 г., связано с ростом интереса организаций к современным аналитическим инструментам.

По мнению CNews Analytics, отечественный рынок инструментов по работе с данными растет и трансформируется: заказчики все больше интересуются продвинутой аналитикой и возможностями моделирования и прогнозирования, оптимизации бизнеса. Именно эти инструменты развиваются в Prognoz Platform наиболее активно, с использованием современных технологий и опорой на мировой опыт.

Также в рамках обзора отмечается, что «Форсайт» занимает вторую позицию в списке самых быстрорастущих компаний отрасли. Факторы успеха нового игрока – активная позиция компании на рынке и наличие востребованных программных продуктов собственной разработки.