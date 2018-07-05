«Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров

Процессинговая компания «Мультикарта» предоставила возможность эмиссии карт «Мир» с бесконтактной технологией оплаты для Финсервисбанка и «ПРИО-Внешторгбанка».

«Современные платежные инструменты повышают удобство пользования пластиковыми картами и набирают все большую популярность среди клиентов банков. Это касается как дистанционных платежей с помощью смартфонов или часов, так и бесконтактных платежей с использованием банковских карт. Теперь клиенты Финсервисбанка и "ПРИО-Внешторгбанка" смогут использовать всю полноту платежной функциональности карт российской платежной системы "Мир", в том числе совершать бесконтактные платежи», – отметил начальник управления по работе с клиентами компании «Мультикарта» Блинов Алексей.

Компания «Мультикарта» реализует технологическую возможность по доступу к платежным системам в рамках спонсорской программы банка ВТБ более чем для 40 банков-партнеров, обеспечивая их клиентам возможность получения современных и комфортных финансовых услуг.