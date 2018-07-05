ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle

Магнитогорский металлургический комбинат расширяет сотрудничество с Oracle, выбрав корпорацию стратегическим партнером на следующие пять лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0»

Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит оптимизировать бизнес одного из ведущих российских производителей металла. Масштабная программа сотрудничества также включает возможность промышленного использования облачных сервисов Oracle Cloud.

В ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие общества группы, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.

Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная система включает управление производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами.

Стратегическое сотрудничество с Oracle обеспечивает дальнейшее инновационное развитие ММК с учетом новых инструментов и технологических открытий. Компания рассматривает возможность промышленного использования SaaS-сервисов Oracle для управления эффективностью компании (EPM Cloud), персоналом (HCM Cloud), электронной коммерции и управления продажами (CX Cloud).

«Новая среда диктует новые подходы к развитию информационных систем. Концепция "Индустрия 4.0" опирается на сквозные информационные потоки как источники для моделирования процессов предприятия и прогнозирования результатов его деятельности, – сказал руководитель проекта от ММК, директор по экономике ММК Андрей Еремин. – Модернизация корпоративной информационной системы ММК позволит оптимизировать бизнес-процессы и обеспечит возможность дальнейшего развития КИС с учетом новых функциональных возможностей Oracle E-Business Suite.

«В корпоративной информационной системе не только отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности комбината, но и оперативно отслеживается вся технологическая цепочка производства, состояние работы всех крупных станов и агрегатов, простои и ремонты оборудования. Данные о деятельности предприятия в режиме реального времени отражаются в системе. Создание единого информационного пространства для всех организаций Группы ММК позволит менеджерам ускорить процесс принятия наиболее эффективных управленческих решений и, как следствие, приведет к оптимизации бизнеса Группы ММК. Мы видим в корпорации Oracle стратегического технологического партнера, способного предоставлять лучшие в своем классе инновации, соответствующие нашей стратегии», – отмеил Андрей Еремин.

Планируется, что корпоративная информационная система, модернизированная до версии Oracle E-Business Suite R12, будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в апреле 2019 г., а старт промышленной эксплуатации будет приурочен ко Дню металлурга в июле 2019 г.

«Для нас стратегически важно расширение сотрудничества с мировыми промышленными лидерами, такими как Группа ММК. Наше партнерство успешно развивается более 15 лет, и мы рады его переходу на новый инновационный уровень для реализации концепции "Индустрии 4.0", – отметил Сергей Табулин, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. – Сегодня предприятиям по всему миру необходимо направлять бизнес по пути инноваций и предлагать продукты и услуги лучше и быстрее конкурентов. И мы рады поддержать стратегические планы одного из крупнейших в мире металлургических предприятий лучшими в своих классах решениями и облачными сервисами, чтобы обеспечить рост производительности и эффективности бизнеса в соответствии с требованиями отрасли и цифровой эпохи».