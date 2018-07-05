«Диасофт» представил банкам первую версию продукта для поддержки МСФО (IFRS) 9

«Диасофт» впервые представил широкой аудитории функциональность решения Diasoft FA# Beans, Финансовые активы и обязательства для подготовки кредитных организаций к переходу на новый стандарт учета финансовых инструментов МСФО (IFRS) 9, который состоится 1 января 2019 г. Площадкой для презентации стало очередное заседание Технологического комитета «Диасофт» с участием представителей ведущих финансовых организаций России – главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей ИТ-отделов, а также специалистов, отвечающих за отчетность МСФО.

«Диасофт» начал прорабатывать тему поддержки нового стандарта учета финансовых инструментов МСФО (IFRS) 9 еще в конце 2017 г. Тогда была организована рабочая группа с участием заказчиков, заинтересованных в теме обсуждения. В ходе регулярных заседаний эксперты «Диасофт» рассказывали о предстоящих масштабных изменениях и том, как они повлияют на ИТ-архитектуру кредитных организаций. За несколько месяцев плодотворной совместной работы с заказчиками «Диасофт» сформировал перечень критериев к функциональности решения и учел их при разработке.

На очередной встрече специалисты «Диасофт» продемонстрировали тестовые примеры работы нового решения Diasoft FA# Beans, Финансовые активы и обязательства. Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов, связанных с классификацией, оценкой и обесценением финансовых активов и обязательств, включая контроль наличия и качества исходных данных.

О нюансах проекта разработки инструмента и перехода банков на МСФО (IFRS) 9 рассказал Андрей Алексанкин, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#»: «В отличие от законодательных изменений в части отчетности за последние годы в случае с поддержкой стандарта МСФО (IFRS) 9 мы не обещаем заказчикам типовое решение. Мы разрабатываем инструмент, который обеспечит гибкость в ведении учета и предоставит банкам некий конструктор для настройки различных видов расчетов. При этом важно учитывать, что большая часть подготовительной работы лежит в зоне ответственности самого банка – учетная политика должна быть прописана еще до начала внедрения. То есть первым этапом перехода должен стать аудит, параллельно – подготовка методологии с целью выбора подходящей модели бухгалтерского учета. На этапе GAP-анализа мы сравниваем методологию банка с функционалом нашего решения и оцениваем на предмет необходимости каких-либо доработок в системе. Исходя из состоявшихся обсуждений продукта с некоторыми заказчиками, мы делаем вывод, что решение соответствует потребностям рынка, поэтому уже в сентябре планируем выпустить его промышленную версию».

Отметим, что новый продукт «Диасофт» взаимодействует с прикладными решениями линейки Diasoft FA# Beans, функционал которых также затрагивает изменения по МСФО (IFRS) 9 в части бухгалтерского учета и отчетности. В прикладных решениях рассчитываются корректировки, формируется продуктовый и бухгалтерский учет корректировок в соответствии с МСФО (IFRS) 9, по готовым показателям классификации, оценки и обесценения активов и обязательств.