Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера

Atos объявила о выпуске новой версии квантовой самообучающейся вычислительной машины Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM). Новинка отличается увеличенной скоростью работы и масштабируемостью, в два раза большей мощностью, а также способностью моделировать физические кубиты. Atos Quantum Learning Machine – первая серийно выпускаемая квантовая система, которая способна моделировать до 41 квантового бита (кубита).

Первая версия Atos Quantum Learning Machine, представленная рынку год назад, уже пользуется популярностью среди университетов, исследовательских лабораторий и коммерческих компаний. Она установлена в Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США, во Франции (в CEA и Реймсском университете), в Нидерландах и в Германии. Недавно система была приобретена Университетом прикладных наук Верхней Австралии.

На мероприятии Atos Technology Days Тьерри Бретон (Thierry Breton), генеральный директор и председатель совета директоров группы компаний Atos, представил новую версию Atos QLM, в которой реализованы новые функциональные возможности, разработанные учеными научно-исследовательской лаборатории Atos.

Преимущества новой версии Atos QLM. Вдвое увеличившаяся мощность благодаря возможности моделирования до 41 кубита. Данная версия QLM построена на новой компьютерной платформе, обеспечивающей более высокую скорость работы по сравнению с предыдущей версией. Платформа поддерживает больший объем памяти и включает в себя ускорители, увеличивающие мощность системы.

Интеграция «квантового шума». Новая версия имеет расширенные аппаратные возможности, позволяющие реализовать виртуальное моделирование «квантового шума». Таким образом, у исследователей появляется возможность максимально приблизить моделирование кубитов к реальности. По мнению Научного совета Atos Quantum эта особенность новой версии эмулятора является серьезным прорывом в области квантовых вычислений.

Квантовая самообучающаяся вычислительная машина Atos Quantum Learning Machine разработана в лаборатории Atos, созданной в рамках первой крупной европейской квантовой программы. С ее появлением у ученых во всем мире появится возможность разрабатывать и проверять собственные алгоритмы для будущих квантовых ускорителей и реальных квантовых процессорных модулей QPU (Quantum Processor Unit).

Тьерри Бретон (Thierry Breton), генеральный директор и председатель совета директоров группы компаний Atos, сказал: «Запустив в ноябре 2016 года программу Atos Quantum, компания стала инициатором работы с квантовыми вычислениями в Европе. Нам оказывает поддержку всемирно известный научный совет, в который входят лауреаты Нобелевской и Филдсовской премии и лучшие международные эксперты. По сравнению с той небольшой «волной», которую создает цифровая трансформация, квантовые вычисления создадут настоящее «цифровое цунами». Я рад представить в рамках мероприятия Atos Technology Days 2018 новую версию системы Atos QLM. Она поможет ученым подготовиться к «цифровому цунами». Новая разработка обеспечивает моделирование 41 кубита. Это первая в мире система, поддерживающая моделирование «цифрового шума», что делает моделирование еще более реалистичным. Инновации Atos в сочетании с проектом по разработке квантового ускорителя в ближайшие пять лет позволят нашей компании и ее заказчикам занять наилучшее положение и воспользоваться всеми преимуществами цифровой революции».

Atos уже установила новый эмулятор квантового компьютера в австрийский университет FH Oberösterreich (г. Хагенберг). Quantum Learning Machine позволит проводить анализ и разработку новых алгоритмов для оптимизации процессов шифрования информации.