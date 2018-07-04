«Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP

Объединенная компания «Связной | Евросеть» построит бизнес-процессы на информационной системе управления торговой деятельностью SAP, что позволит оптимизировать операционную деятельность компании.

Программное обеспечение SAP успешно зарекомендовало себя на мировом и российском рынке ПО. После тестирования системы SAP объединенной командой было принято решение масштабировать технологии на всю компанию. Сотрудничество с SAP началось еще в 2005 г. с компании «Евросеть». В архитектуру «Евросети» были успешно внедрены решения SAP, в том числе SAP ERP, SAP HR, SAP PO, SAP BW. Главными преимуществами использования данной информационной системы являются единая центральная система управления, аудируемость данных, минимизация персонала и стоимости владения.

«Сотрудничество с SAP позволило минимизировать «внесистемные» знания, упорядочить регламент взаимоотношений между ключевыми подразделениями компании, улучшив, таким образом, общее управление бизнес-процессами. Мы ожидаем, что внедрение данной платформы в бизнес объединенной компании "Связной | Евросеть" минимизирует затраты на инфраструктуру ИТ и позволит качественно преобразовать все бизнес-процессы нашей компании», — сказал Роман Лукьяненко, директор по информационным технологиям объединенной компании «Связной | Евросеть».

«Компания "Евросеть" является нашим давним стратегическим партнером, и мы знаем, насколько внимательно она относится к оптимизации TCO и непрерывному повышению эффективности компании. Тот факт, что в результате тщательной оценки стоимости владения решений для объединенной компании "Связной | Евросеть" была выбрана именно наша платформа в очередной раз доказывает эффективность инвестиций в технологии SAP», — отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.