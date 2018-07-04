Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом

Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включает в себя дополнительные подборки данных наблюдения за космосом.

Платформа sobloo дает возможность обрабатывать данные и предоставлять на их основе собственные услуги как научному сообществу, так и широкой публике, например, предпринимателям и стартапам, заинтересованным в информации для развития бизнеса, а также разработчикам, нуждающимся в специальной среде для создания новых приложений. Новое решение позволит воплотить инициативу Европейского союза «Коперник», нацеленную на свободный обмен данными о планете практически в режиме реального времени.

Наблюдение за климатическими и метеорологическими условиями критично для множества сфер бизнеса, среди которых особое место занимает сектор сельского хозяйства. Возможность мониторинга погодных условий в определенной локации позволяет составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы, предотвращая инвестиции в заведомо неуспешные проекты. Предиктивная аналитика в программе «Коперник» уже использует информацию о состоянии и возможном оседании грунтов, сходе оползней и лавин в различных регионах земного шара. Помимо сельского хозяйства, анализ наблюдения за поверхностью Земли актуален и для транспортных, нефтедобывающих и горнорудных компаний.

Sobloo будет способствовать диверсификации коллекций данных (коммерческих изображений Земли, тематических слоев, мобильных сетей, IoT и т. д.) и, тем самым, созданию устойчивой экономики и дальнейшему совершенствованию облачных сервисов Европейского союза. С применением API (интерфейсов прикладного программирования) к sobloo можно будет подключаться с помощью собственных систем аналитики.

«Компания Airbus с самого начала была серьезным партнером программы «Коперник», и я рада, что очередным плодом нашего сотрудничества стала sobloo — DIAS-платформа в рамках «Коперника», которую мы запускаем вместе с Orange Business Services и Capgemini. Мы, как главный подрядчик, стремимся предоставить надежные инструменты для упрощения доступа к данным для граждан Европы и стимулирования создания новых бизнес-моделей, основанных на наблюдении за поверхностью Земли», — сказала Матильда Ройер-Жермен (Mathilde Royer-Germain), руководитель службы наблюдения за поверхностью Земли, навигации и науки в компании Airbus.

«Orange Business Services гордится тем, что предоставляет для платформы sobloo глобальное публичное облачное решение на основе Flexible Engine. Эта платформа позволит создавать новые сервисы и приложения, использующие информацию программы «Коперник», и совершенствовать наблюдение за поверхностью Земли», — отметил Стефан Кани (Stefan Kanis), главный исполнительный директор Orange Business Services, предоставляющей облачное решение Orange Cloud for Business.

«Промышленные компании все больше осознают преимущества, которые обеспечивают данные наблюдения за поверхностью Земли. Спутниковые снимки могут использоваться во всех отраслях. Это настоящая революция данных для всех наших клиентов, — отметил Денис Даллез (Denis Dallez), менеджер космического сегмента в компании Capgemini. — Capgemini поддерживает использование и применение данных наблюдения за поверхностью Земли и за ее пределами в промышленном и государственном секторах. Мы будем использовать широкие цифровые возможности нашей группы, чтобы помочь клиентам расширять свой бизнес и раскрывать потенциал будущих инноваций».