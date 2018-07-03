Oracle Management Cloud оптимизирует ИТ-процессы DPD в России

DPD, крупнейший коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, выбрала сервисы Oracle Management Cloud для оптимизации ИТ-инфраструктуры, включая мониторинг микросервисной архитектуры и приложений в контейнерах.

DPD является лидером российского рынка экспресс-доставки посылок и грузов и предлагает сервис на уровне современных мировых стандартов. DPD в России оказывает тысячам клиентам полный комплекс транспортно-логистических услуг и осуществляет доставку по всей территории России, в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также по всему миру. Компания уделяет особое внимание развитию инноваций, которые рассматривает как ключ к лидерству на рынке.

Платформенные сервисы Oracle Management Cloud входят в портфолио Oracle Cloud Platform и объединяют комплекс облачных сервисов нового поколения для интегрированного мониторинга, управления и углубленной ИТ-аналитики, которые используют технологии машинного обучения и больших данных для работы со всеми типами операционных данных клиентов. Они помогают службе эксплуатации, ИТ-руководителям, разработчикам, администраторам и архитекторам повышать стабильность ИТ-среды, предотвращать непредвиденные сбои на уровне инфраструктуры и бизнес-приложений, а также усиливать информационную безопасность по всему корпоративному ландшафту.

Выбор облачных сервисов Oracle стал ответом на потребности заказчика в мониторинге ИТ-архитектуры. Уникальность реализации проекта состоит в том, что мониторинг проходит при любом варианте развертывания инфраструктуры заказчика, будь то собственная инфраструктура, облака или гибридный сценарий. Таким образом, для бизнеса и ИТ-службы не имеет значения, в каком именно окружении работают приложения. Дополнительным требованием было получение в реальном времени состояния приложений в контейнерах и мониторинг микросервисов, в частности утечек памяти. Для решения этих задач в компании DPD планируют использовать сервис Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service из линейки Oracle Management Cloud.

Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service основан на платформе «больших данных» Oracle Management Cloud. Он упрощает применение подхода DevOps к современным приложениям и позволяет заказчикам эффективно осуществлять мониторинг своих приложений. Сервис интегрирует всю информацию, включая статистику работы пользователей, метрики серверной стороны, а также различные логи приложений. Облачный сервис Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service позволяет быстро определять, классифицировать и диагностировать проблемы, влияющие на производительность бизнес-приложений, тем самым устраняя «узкие места» и обеспечивая высокий уровень обслуживания пользователей. Кроме того, единый источник достоверной информации способствует сотрудничеству команд разработки, тестирования и эксплуатации.

Из наиболее значимых положительных эффектов для компании стоит отметить снижение затрат на управление ИТ за счет улучшения планирования вычислительных мощностей и ресурсов, ускорение идентификации и устранения ошибок и технических инцидентов, на различных уровнях от инфраструктуры до бизнес-приложений, оптимизация как существующего ИТ-ландшафта, так и подготовка к будущему более масштабному переходу на облачные технологии. Другие аспекты экономии также включают сокращение усилий по управлению ИТ-инфраструктурой на корпоративном уровне в целом.

«Для нас очень важно применять в работе самые передовые ИТ-решения, — сказал Сергей Климаш, директор по информационным технологиям DPD в России. — Мы рады расширению сотрудничества с поставщиком, который предлагает полный спектр инновационных продуктов для использования, как непосредственно на предприятии, так и в облаке. Oracle Management Cloud позволяет оптимизировать нашу ИТ-инфраструктуру, отличается уникальным функционалом для мониторинга микросервисной архитектуры».

«Все больше компаний из СНГ разных отраслей и масштабов деятельности выбирают Oracle Cloud. Лидеры рынка понимают, что обеспечить превосходный уровень услуг и сохранить лидерство возможно только при эффективном использовании наиболее передовых технологий – облачных, автономных вычислений, искусственного интеллекта и др.. Мы рады приветствовать DPD в числе компаний-инноваторов, получающих реальные преимущества от перехода в облако», - сказал Ерун Ван Дриел (Jeroen Van Driel), Директор по продажам Oracle Management Cloud в регионе ЕСЕМЕА.