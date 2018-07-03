Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга

Axoft объявил о запуске услуги «аутсорсинг технического персонала» на коммерческой основе. Сервис предназначен для партнеров компании, которым требуется экспертиза для реализации проектов внедрения.

Услуга позволит партнерам Axoft решать задачи консалтинга с помощью квалифицированных специалистов дистрибутора по доступным ценам и в оптимальные для заказчиков сроки.

Партнеры, работающие с enterprise-заказчиками, но не обладающие компетенциями для полноценного внедрения решений, смогут проводить проекты «под ключ» силами Axoft. Дистрибутор предоставляет полный набор услуг: консультации, демонстрации, аудит, пилотирование, внедрение, обучение. В арсенале компании – более 100 успешных пилотных проектов, штат технических специалистов, более 40 сертификатов по разным решениям.

На сегодняшний день компания готова взять на реализацию проекты по комплексному внедрению следующих систем: контроля защищенности и соответствия стандартам (MaxPatrol 8, MaxPatrol SIEM и PT Application Firewall), виртуализации серверов Red Hat Virtualization, шифрования электронных почтовых сообщений, предотвращения атак нулевого дня компании FireEye, межсетевых экранов Palo Alto Networks нового поколения, технологического мониторинга ИТ-инфраструктуры (Solarwinds, Micro Focus NNM), обнаружения и предотвращения атак на веб-приложения (PT Application Firewall), сбора и управления событиями информационной безопасности (Micro Focus ArcSight), Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA); а также построению процессов безопасной разработки и анализу кода с использованием решений Micro Focus Fortify.

ИТ-дистрибутор гарантирует полную конфиденциальность в работе с заказчиками. Новый сервис может быть интересен и партнерам, обладающим технической экспертизой. В ряде случаев, когда партнеру необходимо отвлекать сотрудников от других проектов, тратить время и деньги на их подготовку, обучение и сертификацию, использование ресурсов Axoft будет для бизнеса выгоднее, чем использование собственных ресурсов.

«Динамичное развитие ИТ-рынка предоставляет Axoft прекрасные возможности, позволяющие выйти на новые сегменты рынка. Мы предлагаем нашим партнерам новый вид сервиса, который они смогут интегрировать в свою работу с заказчиками и нарастить с ними эффективное взаимодействие. Те задачи, которые ранее откладывались из-за отсутствия ресурсов и необходимой экспертизы, теперь будут решаться ресурсами Axoft. При этом, партнеры смогут заработать прибыль для своей компании, не потеряют контроль над заказчиком, как это может быть в случае, если передать потенциальный проект сторонней организации», – сказал Константин Савченко, руководитель отдела поддержки и развития продаж корпоративного ПО компании Axoft.

ИТ-дистрибутор намерен наращивать уникальную для дистрибуторского бизнеса экспертизу.