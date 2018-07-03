«АНТ Технолоджис» внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис»

«АНТ Технолоджис» сообщила о внедрении системы управления складом Logistics Vision Suite на складе сети магазинов «Лантис».

В рамках развития компании, оптимизации деятельности, построения принципов оказания клиентам удобства при покупке продукции «Лантис» приняло решение о замене существующей WMS на гибкую и высокопроизводительную систему для склада с возможностью самостоятельной настройки и последующего развития. Компания «АНТ Технолоджис» выиграла тендер на внедрение WMS системы Logistics Vision Suite (LVS) на складе «Лантис».

Основные характеристики склада: класс А, площадь 10 тыс. кв.м., хранение организовано на стеллажах, мезонине, на полу, уличное в паллетах. Для приема и отгрузки товара используется 22 ворот. Склад работает круглосуточно 7 дней в неделю в высокоинтенсивном режиме.

В результате автоматизации склада была внедрена WMS-система Logistics Vision Suite Plus на 40 рабочих мест, произведено оснащение терминалами сбора данных Motorola, этикеточными принтерами Zebra.

Настройка процессов в системе выполнена по логике работы склада, с учетом использования большого количества номенклатуры в справочнике товаров и большого разнообразия единиц измерения.

Склад работает по беспроводной технологии на базе штрихкодирования с одновременным использованием бумажной технологии.

В случае поступления продукции без штрих-кода выполняется дополнительная обработка: маркировка, упаковка, проверка.

Процессы резервирования и пополнения реализованы с применением многопараметрических алгоритмов, при настройке которых была заложена возможность управления ими на уровне товаров, документов, владельцев товара и т.п.

При размещении товара используются уникальные алгоритмы, учитывающие заполненность зон, подмену существующих невыполненных заданий пополнения, объемные характеристики ячеек, весогабаритные характеристики товара. Размещение товара выполняется в двухшаговом режиме.

Для отбора реализована технология «мультипикинга», которая предоставляет возможность отборщику производить отбор по нескольким спискам без сортировки, что позволяет существенно совратить время отбора и повысить производительность труда.

Для выполнения заказов интернет-магазина реализован «слепой (волновой) отбор», который производится по сгруппированным заказам с последующей рассортировкой (метод слепой сортировки). В последнем случае отборщик за один подход к ячейке отбирает необходимое количество товара для нескольких объединенных в волну расходных заказов, которые затем сканируются и раскладываются по заказам. Система полностью автоматизирует сборку, указывая какой товар и куда необходимо положить. Такой процесс позволяет существенно снизить время сборки заказов для интернет-магазина.

Применение системы управления складом Logistics Vision Suite Plus позволяет увеличить пропускную способность склада, оптимизировать его работу, одновременно сократить издержки складского предприятия.

Проект внедрения WMS Logistics Vision Suite Plus включает несколько этапов обучения сотрудников склада работе и администрированию системы, что позволило персоналу приступить к работе с системой сразу же после запуска внедренного решения в эксплуатацию.

«Мы удовлетворены проделанной работой командой специалистов "АНТ Технолоджис" и положительно оцениваем результаты внедрения Logistics Vision Suite. Нам удалось повысить скорость сборки заказов и сократить количество ошибок в работе персонала. Возможность самостоятельной адаптации программы под наши текущие потребности позволяет нам оперативно реагировать на быстроизменяющиеся условия работы рынка автозапчастей», – сказал Дроздовский Борис Александрович, руководитель проекта внедрения «Лантис».