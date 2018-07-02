Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА

Новый Адаптер «Биометрия» предназначен для сбора, проверки и регистрации в Единой Биометрической Системе (ЕБС) установленных типов биометрических образцов, а также для работы с учетными записями пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Адаптер «Биометрия» разработан с учетом всех технических и регуляторных требований, связанных со сбором, хранением и использованием биометрических персональных данных в банковской сфере, в том числе Федерального закона №152-ФЗ в редакции от 31.12.2017. Так, система не позволяет осуществить сбор биометрии до печати и подписания согласия на обработку персональных данных клиента, технически исключает возможность хранения биометрических образцов на локальном устройстве оператора, а также осуществляет их шифрование перед сохранением.

Для сбора биометрических образцов (осуществления фотосъемки и аудиозаписи) приобретение и установка специализированного проприетарного программного обеспечения сторонних вендоров не требуется. При внедрении нового Адаптера понадобится только наличие веб-камеры и микрофона.

Адаптер «Биометрия» поддерживает работу в том числе в браузере MS Internet Explorer, использование которого де-факто является корпоративным стандартом во многих кредитных организациях, включая некоторых клиентов компании «Кворум».

«Банкам, работающим с ЕСИА, уже с 1 июля 2018 года предстоит этап сбора биометрических образцов и передача их в Единую Биометрическую Систему. Более того, согласно проекту нормативного акта Банка России уже до конца 2018 каждый банк должен обеспечить прием биометрических образцов не менее чем в одном структурном подразделении банка в каждом регионе присутствия, а до 31.12.2019 – во всех структурных подразделениях банка. Для решения этой масштабной и критичной задачи компания «Кворум» разработала новый Адаптер «Биометрия», – комментирует Игорь Виноградов, Коммерческий директор компании «Кворум».

Более подробно об Адаптере «Биометрия» можно узнать на сайте компании «Кворум».