Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»

«БОСС. Кадровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на рынке в России.

Основными требованиями к новой системе автоматизации со стороны заказчика являются: возможность построения кадрового учета на базе единого архитектурного подхода и общих принципов, обеспечение единых стандартов работы независимо от территориальной распределенности подразделений компании. Решение должно обладать масштабируемостью и способностью легко адаптироваться к расширению предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач, а также соответствовать законодательству РФ. Отдельными пунктами в техническом задании указаны возможность интеграции выбранного ПО с другими системами, работающими в компании, наличие инструментов и возможностей для доработки необходимых форм и отчетов. По результатам проведенного тендера в качестве базы для проекта была выбрана российская система «БОСС-Кадровик».

Новая система необходима для автоматизации процессов учета и управления компании «О’кей» в части централизованного менеджмента человеческих ресурсов. Объектом автоматизации являются процессы управления персоналом, а также контроль эффективности их выполнения.

Елена Полозова, директор по персоналу ГК «О’кей», отметила, что вслед за первыми контурами, отвечающими за работу со штатным расписанием и планированием организации, электронный документооборот и предоставление данных в государственные органы, будут автоматизированы функции оценки, планирования подбора, управления рабочими графиками и другие инструменты, отвечающие потребностям эпохи «диджитал HR». Единый личный кабинет позволит руководителям сократить время согласования документов и мгновенно получать организационную и аналитическую информацию о сотрудниках.

«Система "БОСС-Кадровик" была выбрана не случайно, – сказал Илья Ермашенков, руководитель управления вознаграждения и администрирования персонала "О’кей". – Преимуществом оказалась стоимость не только лицензий и разработки, но и дальнейшей поддержки и доработки системы. Среди других плюсов системы – ее масштабируемость и высокая оперативность обновлений к изменяющимся требованиям российского законодательства, что выгодно отличает ее от продуктов других компаний. Разработчик ПО «БОСС-Кадровик» сможет менее чем за 10 месяцев осуществить переход на расчет заработной платы в новой системе. Это весьма оперативно, принимая во внимание тот факт, что число сотрудников "О’кей" порядка 20 тыс. Система начнет работать уже в декабре этого года. Кроме того, компания "БОСС. Кадровые системы" в числе первых выразила готовность разработать функционал для планирования и учета гибкого рабочего времени».

В ходе проекта внедрения будут выполнены работы по замене устаревшего программного обеспечения с переносом всех архивных данных, по организации хранения информации в единой базе системы с оперативным доступом к ней, в т.ч. к историческим данным, а также по унификации всех справочников системы.

В новой системе будут работать около 200 специалистов по кадровому учету, а возможностями «Личного кабинета» планируют пользоваться более 6 тыс. сотрудников компании.

Выполнение работ по внедрению системы «БОСС-Кадровик» в сети «О’кей» призвано оптимизировать деятельность подразделений компании с точки зрения оперативности решения функциональных задач.