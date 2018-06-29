Система «Гарант» заработала на РЕД ОС

«Ред Софт» и «Гарант» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В ходе него была подтверждена совместимость и корректность работы электронного периодического справочника (ЭПС) «система Гарант» на операционной системе РЕД ОС 7.1 МУРОМ.

Система «Гарант» содержит полную, систематизированную и оперативно обновляемую информацию по российскому законодательству, судебной практике, комментариям, разъяснениям и другим материалам. В ней также реализованы уникальные инструменты по поиску, анализу и обработке правовой информации. Информационный банк системы «Гарант» содержит более 77 млн документов, а также сервисные продукты для эффективной работы бухгалтеров, юристов, руководителей организаций и других специалистов. ЭПС «система Гарант» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№6).

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Положительные результаты испытаний открывают новые перспективы для сотрудничества обеих компаний. Уже на данном этапе пользователям, стремящимся к импортозамещению своего программного обеспечения, можно гарантировать, что операционная система РЕД ОС обеспечит бесперебойное и корректное функционирование системы Гарант. Это правило работает в обоих направлениях. Успешное тестирование позволяет нам рекомендовать систему Гарант нашим заказчикам, использующим РЕД ОС», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».