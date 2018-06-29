СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA

Huawei объявила о завершении сертификации системы хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 для работы с платформой данных SAP HANA. Система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает до 200 узлов SAP HANA – это один из самых высоких показателей среди систем хранения данных для бизнеса, сертифицированных SAP. Благодаря своей производительности и надежности OceanStor Dorado18000 V3 способна поддерживать работу ключевых приложений SAP у клиентов и ускорять обработку основных данных (core data).

OceanStor Dorado18000 V3 – это флагманское решение в линейке Huawei OceanStor Dorado V3, на базе которого предприятия могут создавать платформы обработки данных в сочетании с SAP HANA. Решение Huawei способно трансформировать традиционную базу данных в базу данных SAP HANA, в основе которой лежат вычисления in-memory, что никак не влияет на эксплуатацию и бизнес-процессы.

Система OceanStor Dorado V3 способна поддерживать работу большего количества узлов SAP HANA, чем традиционная система хранения той же емкости, что обеспечивает более гибкое вертикальное (scale up) и горизонтальное (scale out) масштабирование. Объединение системы OceanStor Dorado V3 с бесшлюзовым решением HyperMetro в режиме «active-active» обеспечивает высокую производительность системы, необходимую для работы платформы SAP HANA, что позволяет клиентам создавать лучшие на рынке инфраструктуры SAP HANA повышенной доступности. Многочисленные запатентованные решения, связанные с надежностью flash-систем компании Huawei, увеличивают срок эксплуатации систем в три раза.

«Эта сертификация стала еще одним подтверждением конкурентоспособности компании Huawei в сфере систем хранения данных типа all-flash. Мы надеемся обеспечивать клиентов высокопроизводительными платформами обработки данных в режиме реального времени и в будущем, тем самым повышая качество обслуживания», – сказал Мэн Гуанбинь (Meng Guangbin), президент направления IT Storage компании Huawei.

Платформы SAP HANA упрощают проведение операций, анализ, планирование, прогнозирование и обработку данных, что обеспечивает поддержку коммерческой деятельности в режиме реального времени. SAP HANA широко используется в финансовом и промышленном секторах, а также в сфере государственных услуг.

Решение Huawei для платформы SAP HANA использует передовые серверы и системы хранения данных для комплексных схем построения TDI-инфраструктуры «по требованию».