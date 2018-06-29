АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»

Специалисты cамарского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы централизованного управления НСИ на базе «1С:Управление холдингом» в «АвтоВАЗе». Автоматизировано 800 рабочих мест.

Новая система обеспечивает данными о контрагентах и договорах 20 информационных систем разных подразделений холдинга. В единой системе собраны данные по более чем 60 тыс. договорным документам за последние 5 лет.

«АвтоВАЗ» — одна из ведущих автомобилестроительных компаний альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Завод общества в Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране — более 300 дилерских центров, этому бренду принадлежит в среднем 20% доля российского рынка легковых автомобилей.

Штат компании составляет около 40 тыс. сотрудников, которые занимаются разработкой, производством деталей и сборкой автомобилей. Обеспечить их слаженную и бесперебойную работу невозможно без постоянного взаимодействия с тысячами контрагентов — дилеров, поставщиков, подрядчиков, банков и т. д. Поэтому для подразделений, работающих с контрагентами, крайне важно иметь актуальную и достоверную информацию о заключенных договорах и их условиях.

Кроме того, для эффективного управления предприятием необходимо иметь оперативную сводную информацию о текущем состоянии дел, в том числе о финансово-экономических показателях.

Исторически, для автоматизации различных аспектов компании было разработано более 200 отдельных информационных систем, из которых только часть была интегрирована между собой. Такая ситуация приводила к необходимости дублировать вводимые данные, рассогласованности между системами, трудоемкости сбора консолидированных отчетных данных.

Предприятие столкнулось с необходимостью синхронизировать справочные данные в используемых информационных системах, обеспечить их достоверность и оперативное обновление.

Для решения поставленных задач руководство выбрало решение «1С:Управление холдингом». Партнером по внедрению стал Самарский филиал «1С-Рарус».

В новой системе консолидированы актуальные данные включая реквизиты, банковские счета и контактные данные контрагентов, параметры действующих договоров, бюджетные классификаторы. Инструменты быстрой синхронизации обеспечивают наличие актуальных и согласованных данных в 20 подключенных информационных системах, что повысило оперативность взаимодействия подразделений.

Записи о контрагентах и более чем 60 тысячах договорных документов ведутся теперь централизованно, унифицированы правила заполнения документов, устранена проблема множественности точек ввода информации.

Ранее разрозненные и разноформатные данные по существующим договорам нормализованы. Все новые договоры регистрируются в единой системе по унифицированным правилам. Разработана система учета значений реквизитов договоров, теперь при заключении дополнительных соглашений и протоколов информация по договорам изменяется автоматически. Это значительно повысило качество нормативно-справочной информации.

Стандартизированы регламенты работы с информацией, теперь четко разграничены зоны ответственности сотрудников за качество вводимых данных. Данные стали актуальнее и точнее, а менеджмент обеспечен самой свежей и нужной информацией в любой момент. Кроме того, снижены затраты на поддержку информационных систем.