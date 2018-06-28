Softline создала для ВШЭ высокотехнологичные классы на базе оборудования Apple

Специалисты Softline укомплектовали Школу дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» передовым оборудованием для проведения профильных занятий.

Школа дизайна НИУ ВШЭ готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области дизайна, моды, современного искусства, фотографии, кино и рекламы. Основной принцип обучения в Школе дизайна — проектный подход: с первого занятия студенты под руководством куратора создают собственные проекты, поэтому для работы на занятиях постоянно нужна современная качественная техника. В связи с тем, что каждый год количество студентов Школы дизайна растет, потребовалось расширить парк компьютеров для оборудования новых компьютерных классов и учебных кластеров, где студенты совершенствуют практические навыки: работают в дизайн-программах, монтируют и анимируют видеоролики, обрабатывают фотографии, проектируют интерьеры жилых и общественных пространств и др. На конкурсной основе партнером была выбрана компания Softline, которая обладает большим опытом по подбору и внедрению лучших аппаратных и программных решений под поставленные задачи.

По результатам проекта для практических занятий в университете Softline поставила 150 моноблоков iMac и 2 ноутбука MacBook Pro. Школа дизайна выбрала оборудование Apple, поскольку оно имеет широкие технические и программные возможности для работы с графикой и дисплей Retina с высокой плотностью пикселей, который обеспечивает точную цветопередачу, что необходимо для создания профессиональных дизайн-проектов.

«Аудитории были укомплектованы современным оборудованием, которое востребовано для организации высокотехнологичного учебного процесса в области дизайна. Неоспоримым преимуществом является оптимизация расходов на обновление парка устройств, поскольку вся техника Apple гарантировано поддерживает новые версии операционных систем в течение четырех лет после покупки», — сказал Антон Карпов, менеджер по развитию бизнеса Softline.

«Специалисты Softline произвели оперативную поставку оборудования в строго оговоренные сроки. Для нас это очень важно, потому что количество студентов значительно увеличивается с каждым учебным годом, и мы должны предоставить каждому комфортные условия для работы», — отметил технический директор Школы дизайна Сергей Дубейковский.