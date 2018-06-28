«Ланит-Урал» представил платформу для российских ультратонких ПК «ДЕПО Пересвет»

Делегация гостей во главе с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым в рамках VII Конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии, которая состоялась в Челябинске 15-16 июня 2018 г., осмотрела технопарк ИТ Челябинской области и ознакомилась с достижениями ИТ-компаний в сфере импортозамещения.

Челябинская область добилась передовых показателей по реализации стратегии импортозамещения информационых технологий. В Технопарке ИТ Челябинской области создана лаборатория «Ланит-Урал», в которой тестируют решения из Единого реестра российского ПО.

В 2016-2017 годах в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области специалисты «Ланит-Урал» осуществили миграцию 1113 рабочих мест и сегмента центра обработки данных на отечественную операционную систему и оборудование. За этот проект Челябинская область получила престижный диплом федеральной премии «Проф-IT».

Проекты импортозамещения в Челябинской области реализуются по методологии «КИПАРИС», разработанной специалистами «Ланит-Урал», с использованием серверного и компьютерного оборудования технологического партнера – компании «ДЕПО Компьютерс».

Во время экскурсии в Технопарк ИТ делегатам VII Конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии продемонстрировали материнскую плату новой линейки ультратонких персональных компьютеров «ДЕПО Пересвет».

Сергей Гурулев, заместитель директора департамента по работе с корпоративными заказчиками «ДЕПО Компьютерс», отметил: «В портфеле решений «ДЕПО Компьютерс» представлена линейка вычислительной техники для оснащения автоматизированных рабочих мест «ДЕПО Пересвет» российского производства. Мы первыми в России получили заключение Минпромторга РФ о том, что наше оборудование соответствует критериям, определённым в постановлении Правительства РФ №719. «ДЕПО Компьютерс» активно поддерживает курс на импортозамещение и предлагает заказчикам надежную и доступную по цене отечественную альтернативу импортным решениям».

Иван Израйлев, начальник управления по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса «ЛАНИT-Урал», сказал: «Методология перехода на российское ПО «КИПАРИС» зарекомендовала себя в проектах, реализованных в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области. В данный момент мы работаем над новым крупным проектом – в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург). Готовятся к старту несколько проектов в других регионах. Благодаря накопленному опыту Ланит готов выступить центром компетенций по вопросам перехода на российское ПО для всех регионов и федеральных органов власти».