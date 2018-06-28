«ФОРС» внедрила систему управления дорожным хозяйством в Московской области

«ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС) объявила о внедрении в Московской области «Системы контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры» (СКПДИ). Разработанная по заказу правительства Московской области, система позволяет осуществлять контроль за выполнением работ по ремонту и содержанию дорог, а также снизить стоимость и повысить качество этих работ.

Целью создания системы было обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств при планировании затрат по содержанию и ремонту автомобильных дорог, повысить оперативный контроль за исполнением бюджетных и договорных обязательств, а также уровень информационной и аналитической поддержки при принятии управленческих решений в сфере дорожного хозяйства.

Светлана Аипова, советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отметила: «Запуск системы позволил решить самые острые проблемы отрасли, которые препятствовали содержанию дорог в нормативном состоянии. Самое главное - был обеспечен оперативный контроль ремонта дорог и сроков производства работ. Также была решена проблема учета данных о дорогах и объектах дорожного хозяйства, теперь все сведения оцифрованы, ведется электронный журнал с обязательным подтверждением выполнения каждого этапа работ. Это осуществляется через мобильное приложение, позволяющее в режиме реального времени определять местоположение подрядчика, чтобы подтвердить факт его нахождения на объекте. Подрядчик обязан загружать в него фото- или видеоматериалы, демонстрирующие качество выполненных работ. За допущенные подрядчиком нарушения взыскиваются штрафы».

C помощью СКПДИ осуществляется автоматизированный контроль за содержанием и текущим ремонтом дорог. Основным блоком в системе является удаленный контроль выполненных подрядчиками работ, оплата которых производится строго в соответствии с их результатом, а сами работы — точно в срок. Такая финансовая дисциплина обеспечивает бережное расходование средств, ведь система учитывает каждый бюджетный рубль.

Другие функциональные блоки охватывают планирование бюджета, учет объектов дорожного хозяйства, инспектирование, отчетность и администрирование.

Сегодня системой охвачена уже вся Московская область, а именно - 9 региональных отделений ГБУ МО «Мосавтодор» и 67 муниципальных образований. Экономия бюджетных средств в связи с оплатой фактически подтвержденного объема работ составляет порядка 20% в месяц от сумм, выплачиваемых ранее. Важным результатом стала существенная экономия рабочего времени за счет удаленного контроля качества работ подрядчика, оплата которых теперь производится строго по факту наличия подтверждающих документов и материалов фото/видео фиксации.

Осуществлена интеграция с мобильным приложением «Дороги Подмосковья», порталом «Добродел» и другими информационными системами региона. Число пользователей непрерывно растет, их численность на данный момент составляет порядка 3600 человек. В ближайшие месяцы прогнозируется прирост еще на 2000. Система непрерывно развивается.

Ранее компания «ФОРС» реализовала похожую систему в столице. На основе опыта, полученного в ходе этих двух проектов, было создано тиражируемое решение АИС «Рекорд». Несмотря на то, что система разработана для специалистов дорожной отрасли регионального и муниципального уровня, она может быть также использована и в коммерческих организациях, ведущих деятельность по ремонту и содержанию дорог. По сути, АИС «Рекорд» позволяет гибко решать любые задачи в области дорожно-транспортного хозяйства.

Система может быть развернута на территории заказчика и внедрена за 2-3 месяца, либо за 2-3 дня сотрудники заказчика и его подрядных организаций могут получить доступ к облачному решению, размещенному в отказоустойчивом Центре обработки данных.