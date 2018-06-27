РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах

Группа компаний РСК продемонстрировала на европейской суперкомпьютерной выставке ISC’18 гиперконвергентное HPC-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P4800X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT).

Сочетание Intel Optane SSD с Intel Memory Drive Technology фактически интегрирует преимущества твердотельного диска в подсистему памяти, обеспечивая операционной системе прозрачный доступ к гибридной памяти большего объема, позволяющей более активно использовать большие наборы данных, а также снизить накладные расходы. Новые твердотельные диски Intel SSD DC P4511 Series, созданные с использованием технологии Intel 3D NAND, обеспечивают высокую емкость, производительность и энергоэффективность, что позволяет оптимизировать создание самых современных центров обработки с высокоэффективными системами хранения данных. При этом возрастает производительность на один сервер, минимизируется вероятность возникновения сбоев и повышается эффективность дальнейшего масштабирования.

Благодаря применению всех этих новых технологий Intel гиперконвергентное решение «РСК Торнадо» обеспечивает HPC-пользователям повышенную гибкость и эффективность за счет предоставляемой возможности применения высокопроизводительной памяти большей емкости с улучшенными характеристиками.

«Мы рады работать со специалистами РСК над развитием их инновационной гиперковергентной HPC-платформы «РСК Торнадо». Решения РСК, благодаря использованию преимуществ и расширенного функционала продуктов на базе технологий Intel Optane и 3D NAND, обеспечивают большую гибкость. Технология Intel Optane с IMDT в комбинации с Intel 3D NAND помогает предлагать заказчикам решения, которые обеспечивают более эффективную работу с различными приложениями и задачами, обеспечивая при этом более высокую плотность и энергетическую эффективность», – отметил Джеймс Майерс (James Myers), директор подразделения Storage Solutions Architecture корпорации Intel.

Гиперконвергентный серверный узел «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением сбалансирован для применения в решении самых различных вычислительных задач и может быть составной частью системы хранения данных, формируемой «по требованию» на базе различных файловых систем, например, таких как Lustre (Lustre-on-demand).

Вычислительный узел «РСК Торнадо» может включать до 12 твердотельных дисков (одного из вышеуказанных типов), процессор семейства Intel Xeon Scalable и серверную плату Intel Server Board S2600BP. Таким образом, на базе одного узла может быть создана система хранения данных объемом до 24 ТБ с высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Объемы хранения будут расти по мере появления на рынке твердотельных дисков более высокой плотности. Гиперконвергентная архитектура «РСК Торнадо» поддерживает различные типы высокопроизводительных систем хранения на базе SSD, формируемые «по требованию», включая создание разделов на базе файловой системы Lustre и обеспечивая интеграцию с различными планировщиками HPC задач.

У специалистов РСК накоплен большой опыт в создании и внедрении вычислительных кластеров с интегрированными системами хранения данных на базе твердотельных дисков Intel. Например, в этом году в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне был запущен суперкомпьютер на базе гиперконвергентного решения «РСК Торнадо» с системой хранения данных на основе Intel SSD. Эта система заняла 9 место в текущей редакции списка IO500, нового индустриального рейтинга для систем хранения данных HPC-класса.

РСК продемонстрировала на ISC’18 универсальное гиперконвергентное и высокоплотное решение «РСК Торнадо» на базе полного набора компонент для создания современных кластерных вычислительных систем различного масштаба с 100% жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода», включая высокопроизводительные вычислительные узлы на базе старших моделей процессоров Intel Xeon Platinum и Intel Xeon Gold (входящих в состав семейства Intel Xeon Scalable), серверных плат Intel Server Board S2600BP, с установленными на них высокоскоростными твердотельными дисками с интерфейсом NVMe в высокоплотных форматах М.2, включая новейшие Intel Optane SSD DC P4800X Series. В состав решения «РСК Торнадо» входит коммутатор Intel Omni-Path Edge Switch 100 Series со 100% жидкостным охлаждением, что позволяет обеспечить высокую эффективность работы системы охлаждения в режиме «горячая вода» и наиболее низкую совокупную стоимость владения системой.

Решение «РСК Торнадо» на базе серверных процессоров Intel обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу 42U), высоким уровнем энергоэффективности, а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24x365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,06, что является выдающимся результатом для HPC-индустрии.

Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС». Эта система является открытой и расширяемой платформой, созданной на основе ПО с открытым исходным кодом и микроагентной архитектуры.

Она позволяет осуществлять управление как центром обработки данных в целом, так и отдельными его элементами, такими как: вычислительные узлы, коммутаторы, инфраструктурные компоненты, задачи и процессы. Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты и т.д.) являются программно-определяемыми, что позволяет существенно упростить и ускорить как начальное развертывание, так и обслуживание, и последующую модернизацию системы. Жидкостное охлаждение всех компонентов обеспечивает длительный срок их службы.

В составе «РСК БазИС» имеются функциональные возможности по мониторингу и управлению территориально распределенными центрами обработки данных.