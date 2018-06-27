Пользователям IBM Business Resiliency доступно решение Commvault для защиты данных

Commvault объявила о заключении нового партнерского соглашения с IBM, которое позволит отделению IBM Business Resiliency Services предоставлять сервисы на базе портфеля программного обеспечения Commvault для управления данными и их защиты, в том числе Commvault Data Platform. Благодаря этому партнерству IBM Business Resiliency Services сможет предложить клиентам по всему миру единую мощную платформу для управления, резервного копирования, восстановления, миграции и индексирования данных, независимо от того, где эти данные хранятся – внутри ИТ-инфраструктуры компании или в облаке.

IBM Business Resiliency Services предложит своим клиентам опцию внедрения программного обеспечения Commvault внутри компании на базе инфраструктуры, управляемой из дата-центров IBM и внутри облачной среды IBM Cloud. IBM Business Resiliency Services будет продвигать это программное обеспечение как решение либо как управляемый сервис.

Программное обеспечение Commvault также позволит клиентам IBM из сферы здравоохранения управлять критически-важными данными MEDITECH, Epic и другими медицинскими данными EHR, а также медицинскими снимками в масштабе всей организации.

IBM заключила партнерское соглашение с Commvault, поскольку многим предприятиям для упрощения своей ИТ-инфраструктуры нужна простая и мощная платформа, обеспечивающая комплексную защиту и управление данными. Рост цифровой экономики привел к увеличению объема и количества типов данных, с которыми работает предприятие, что усложнило его ИТ-инфраструктуру, при этом выросло число опасных программ-вымогателей и других рисков кибербезопасности. Кроме того, дополнительные проблемы для предприятий создают вступление в силу GDPR и других новых законов о защите персональной информации, а также растущая неоднородность корпоративной ИТ-среды, объединяющей как внутреннюю ИТ-инфраструктуру, так и различные облачные сервисы.

«Предприятия часто сталкиваются с ситуацией, когда их клиентам для цифровой трансформации бизнеса требуется простое и динамичное решение для резервного копирования и восстановления данных, – отметил Дэниэль Виттевин (Daniel Witteveen), вице-президент, Global Portfolio, IBM Business Resiliency Services. – Бесшовная интеграция решений IBM и Commvault для резервного копирования данных внутри корпоративного дата-центра и за его пределами поможет внедрить упрощенную модель обеспечения непрерывности бизнеса и сократит операционные риски и текущие расходы заказчиков».

Благодаря заключенному партнерскому соглашению клиенты IBM Business Resiliency Services смогут легко приобрести у IBM сервисы на базе решений Commvault, которые откроют им новые возможности поддержания непрерывности бизнес-процессов, оптимизации ИТ, сокращения до минимума рисков кибербезопасности и невыполнения требований законодательства.

Данные превращаются в полезный для бизнеса ресурс за счет оптимизации операций резервного копирования, архивирования, восстановления, поиска и eDiscovery для разных приложений, баз данных и клиентских устройств, с применением специализированных решений для миграции, гранулярного поиска и других функций, которые оптимизируют управление такими приложениями, как IBM DB2, Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Microsoft Active Directory и Oracle; внедрения комплексных стратегий защиты от программ-вымогателей, выполнения требований GDPR и других стратегий защиты данных и выполнения требований законодательства, которые позволят организациям с помощью централизованного портала выполнять резервное копирование и поиск данных, соблюдать корпоративные правила работы с данными и при необходимости быстро восстанавливать данные; внедрения стратегии использования гибридных облаков, включая перемещение данных между внутренними и облачными инфраструктурами, а также публичные облака IBM Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS), управления и активации данных в гибридной среде.

«Благодаря этому соглашению SHI, которая имеет статус партнера IBM Business Resiliency Partner, сможет предлагать своим клиентам лучшее решение для управления данными и их защиты, тесно интегрированное с Microsoft Enterprise, – сказал Эд Макнамара (Ed McNamara), старший директор по Communications and Marketing, SHI International (реселлер IBM и Microsoft). – Теперь у клиентов SHI будет более удобный вариант приобретения и внедрения этой мощной комбинации великолепных решений от IBM, Microsoft и Commvault, которая позволит им оптимизировать управление и защиту своих самых ценных активов».

«Сочетание лучшей в индустрии платформы Commvault для управления данными и их защиты с огромной экспертизой IBM Business Resiliency Services по непрерывности бизнеса упростит клиентам IBM управление, защиту и архивирование своих корпоративных данных независимо от того, где эти данные находятся, – отметил Оуэн Таранюк (Owen Taraniuk), вице-президент по направлению Worldwide Partnerships and Market Development, Commvault. – Теперь эксперты IBM Business Resiliency Services смогут предложить своим клиентам продукты Commvault, которые без нарушения нормальной работы бизнес-процессов улучшают кибербезопасность, обеспечивают выполнение требований законодательства, внедрение облачных сервисов и другие инициативы цифровой трансформации. Новое партнерство предоставит экспертам IBM Business Resiliency Services платформу управления данными, эффективно решающую многие проблемы обеспечения непрерывной работы ИТ, с которыми сталкиваются заказчики при переходе в новую среду гибридных облаков».