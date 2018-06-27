«Инфософт» автоматизировал управление производством в «Ренессанс Косметик» с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2»

Специалисты «Инфософт» автоматизировали управление производством в «Ренессанс Косметик». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием 2» организовано объемно-календарное планирование производства. Оптимизирована загрузка производственных мощностей. Вдвое снизилось количество незапланированных переналадок оборудования, а связанный с переналадками перерасход материалов в производстве снижен на 30%. Заказы на выпуск продукции выполняются на 20% быстрее.

«Ренессанс Косметик» уже более 19 лет занимается производством косметических товаров и средств бытовой химии. Ежемесячно компания выпускает около 4 млн единиц продукции. Предприятие работает по полному производственному циклу: от создания преформы, бутылки и крышки до производства наполнителя. Основной канал продаж – федеральные сетевые компании. Важнейшие требования таких покупателей к продавцам – высокое качество продукции, поставки в полном объеме и в жесткие сроки. Чтобы обеспечивать высокие запросы клиентов предприятию необходимо поддерживать высокий темп производства, не допуская простоев персонала и оборудования. Для того чтобы цена продукции была конкурентоспособной, нужно жестко контролировать затраты и минимизировать перерасход материалов в производстве.

Для оптимизации работы предприятия руководство «Ренессанс Косметик» поставило следующие задачи: уменьшить количество вынужденных переналадок оборудования в производстве; внедрить объемно-календарное планирование производства – с учетом прогноза будущих продаж и ряда параметров для каждой номенклатуры: минимальная партия запуска, страховой запас, период сезонности, прошедшие и будущие маркетинговые акции; ускорить оборачиваемость складских остатков и добиться того, чтобы в любой момент времени производство было обеспечено материалами, а заказы клиентов – готовой продукции; повысить точность расчета себестоимости.

Для реализации поставленных задач было решено задействовать возможности системы «1С:ERP Управление предприятием 2», которая ранее уже использовалась в компании для оперативного учета. Партнером по внедрению стала «Инфософт», специалисты которой обладают успешным опытом автоматизации производственных предприятий по всей России.

За 10 месяцев было автоматизировано 70 рабочих мест в отделе продаж, производственной службе, в отделе закупок, финансово-экономическом отделе и бухгалтерии.

Организовано объемно-календарное планирование производства: «1С:ERP» автоматически рассчитывает, какое количество продукции потребуется клиентам с учетом статистики продаж, сезонности, остатка на складе, страхового запаса и минимальной партии запуска. На основании этой информации планируются закупки: лишнее не закупается. В результате производство в полной мере обеспечено требуемым количеством сырья и полуфабрикатов. Оборачиваемость материалов и готовой продукции ускорилась на 20%, как следствие – сократились затраты на закупку материальных ресурсов.

Специалисты компании теперь могут заранее спрогнозировать объем заказов на предстоящие периоды. Это позволяет производить такое количество продукции, которое необходимо для обеспечения будущих продаж. В результате часть «срочных» заказов перешла в категорию «плановых», количество служебных записок от отдела продаж сократилось на 50%, соответственно, вынужденных переналадок производства стало в два раза меньше. В результате оптимизирована загрузка производственных мощностей. Заказы стали выполняться на 20% быстрее. Кроме того, сокращение количества переналадок позволило на 30% снизить связанный с ними перерасход материалов.

Повысилась точность расчета себестоимости готовой продукции. Это помогло усилить контроль за затратами на выпуск продукции и рентабельностью производства.

Оксана Николаевна Петрякова, финансовый директор «Ренессанс Косметик», отметила: «В ходе проекта была проделана огромная работа по выправлению учета и нашими специалистами, и компанией "Инфософт". Довольно долго отлаживали объемно-календарное планирование – уточняли формулы, по которым рассчитываются планы. За счет гибкости типовой системы "1С:ERP. Управление предприятием" мы легко перенастраивали способ получения плана под наши требования. Итоги: все пользователи самостоятельно работают в системе, почти все возникающие ситуации решают своими силами. Количество корректировок процесса производства заметно снизилось. А это значит – мы стали лучше планировать и более эффективно использовать ресурсы».