«Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0

«Галактика» объявила о выпуске новой версии системы «Галактика РУЗ», призванной решить одну из ключевых задач управления учебным процессом в вузах – автоматизированного составления расписаний всевозможных занятий, публикации расписаний и обеспечения удобных сервисов для всех участников учебного процесса – студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников вуза и ректората.

Заказчиками системы уже выступили десятки российских вузов, среди которых Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский Политех Петра Великого, Северный (Арктический) федеральный университет, Тольяттинский государственный университет, Югорский государственный университет и многие другие.

Обновленная система «Галактика РУЗ 3.0» получила расширенную функциональность, основанную на опыте проектов, успешно реализованных Экспертным центром корпорации «Галактика» по работе с вузами (г. Санкт-Петербург). Решение переведено на последнюю версию платформы Xafari, что позволило увеличить производительность, гибкость и возможности локализации системы.

Также в новой версии системы «Галактика РУЗ» существенно расширена функциональность по работе со сложными расписаниями. Реализованы новые инструменты для удобного составления расписаний в условиях индивидуализации траекторий обучения студентов. Добавлены новые функции по работе с композитными занятиями. Создан промежуточный кэш данных, который позволяет существенно снизить нагрузку на БД приложения при обращении к нему большого количества потребителей информации. Улучшены интеграционные возможности за счет расширения методов встроенной веб-службы. Добавлены новые визуальные формы отображения готового расписания, анализа загруженности аудиторного фонда, в т.ч. адаптированные для мобильных устройств.

Обновленную версию системы уже успели по достоинству оценить действующие заказчики.

«Первый мед – сложный учебно-медицинский комплекс, один из крупнейших в стране. Одну из важнейших задач управления учебным процессом – составление и публикация расписания занятий, оптимизация аудиторного фонда и формирование отчетности – помогает нам решить система Галактика «Расписание учебных занятий», отражающая уже в базовой версии специфику медицинского вуза. Уже несколько лет система успешно эксплуатируется в ПСПбГМУ. Теперь, с переходом на версию «Галактика РУЗ 3.0» мы сделали существенный шаг в развитии нашей информационной среды – получили более широкие возможности интеграции и мобильности», – сказал Евгений Коробенков, начальник Управления информационно-технического обеспечения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

«Развитие Национальной платформы цифровизации является стратегическим направлением развития корпорации «Галактика», которая обеспечивает современными надежными российскими решениями как различные отрасли промышленности, так и высшие образовательные учреждения. Значительное внимание уделяется модернизации и оперативной поддержке наших систем. Выход на рынок новой версии системы Галактика РУЗ 3.0. – полное тому подтверждение. Новый функционал и новые технические решения сделали наш продукт еще более качественным и удобным для пользователей», – отметил Денис Бушковский, генеральный директор Экспертного центра корпорации «Галактика» по работе с вузами