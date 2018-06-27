БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России

Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил первое в России внедрение системы интерактивного телевидения ONEsquare от компании at-visions. Проект реализован в отеле InterContinental Moscow Tverskaya.

В апреле-мае текущего года специалистами компаний БЕЛТЕЛ и at-visions была выполнена установка системы интерактивного телевидения ONEsquare в отеле InterContinental Moscow Tverskaya, в рамках которой были обновлены все телевизоры и выполнена модернизация системы коллективного приема телевидения. Для проекта выбраны новые гостиничные ТВ производства Samsung в количестве 221 штуки. Работы проводились в условиях высокой загрузки отеля, при этом не создавая никаких неудобств гостям.

Особенностью установленной в отеле системы ONEsquare является, среди прочего, применение решения компании at-visions по централизованному подключению приставок Apple TV с динамическим их выделением для использования гостями. Система предоставляет гостям интерактивные сервисы на пяти языках: русском, английском, немецком, испанском и китайском.

«Стартовавшее осенью прошлого года сотрудничество БЕЛТЕЛ и австрийской компании at-visions расширяется, крепнет и приносит свои первые плоды. Выбор отеля InterContinental Moscow Tverskaya в качестве «первой ласточки» не случаен: объединение лидеров гостиничного рынка и информационных технологий буквально обречено на успех. Динамика развития нашего сотрудничества с at-visions укрепляет надежду на то, что в ближайшем будущем высокотехнологичные решения наших партнеров займут достойное место на российском рынке информационных систем для отелей», – говорит Варвара Петухова, Руководитель департамента гостиничных решений БЕЛТЕЛ.

«Всегда непросто решиться на крупномасштабное обновление основных систем в работающем отеле, тем более в high-season. Но устаревшее телевизионное оборудование в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 подтолкнуло нас к решению о замене телевизионного парка и глобальной модернизации системы приема телевидения. Теперь, видя результаты проведенных работ, мы нисколько не жалеем о принятом решении. В результате отель получил современное качественное цифровое телевидение в формате IPTV и новую систему интерактивного телевидения, предоставляющую нашим гостям полный набор необходимых информационных сервисов в максимально удобной и приятной форме. При этом, благодаря высокому профессионализму сотрудников компании БЕЛТЕЛ, весь комплекс работ был проведен максимально быстро, квалифицированно и не создавая никаких неудобств нашим гостям», – говорит Мартин Зарыбницки, Генеральный менеджер InterContinental Moscow Tverskaya.

«Нас радует тот факт, что продвижение наших продуктов в России начинается с одного из лучших отелей Москвы, гости которого смогут по достоинству оценить технологичность, красоту и удобство системы интерактивного телевидения ONEsquare. Приятно сознавать, что уже совсем скоро матчи Чемпионата мира по футболу будут доступны гостям отеля в высочайшем цифровом качестве прямо в номерах. Совместно с нашим партнером – компанией Белтел мы сейчас работаем над несколькими перспективными проектами и уверены, что российские отельеры скоро по достоинству оценят наши технические и технологические решения, как их уже оценили многочисленные заказчики по всему миру», – говорит Роман Кирисиц, CEO & Owner at-visions.

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Светлана Шурыгина

БЕЛТЕЛ

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e-mail: shurygina@beltel.ru

О компании БЕЛТЕЛ

Компания БЕЛТЕЛ более 20 лет работает на рынке и является одним из ведущих системных интеграторов. В портфеле компании проекты различной степени сложности – от поставки оборудования до выполнения роли Генерального подрядчика проекта. БЕЛТЕЛ имеет большой опыт успешной работы в индустрии гостеприимства и предлагает широкий спектр ИТ-решений для отелей любого уровня. В числе заказчиков компании крупнейшие международные и российские отели, в том числе: IHG, Four Seasons, Marriott, Carlson Rezidor Hotel Group, Accor Hotels, Hyatt, AZIMUT Hotels, Orient Express.

Подробнее о компании на сайте www.beltel.ru