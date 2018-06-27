«Алмател» интегрировал виртуальную АТС с платформой YClients

«Алмател», российский оператор связи, расширил возможности своей виртуальной АТС, интегрировав ее с платформой автоматизации компаний сферы услуг YClients. Сервис рассчитан на компании малого и среднего бизнеса: салоны красоты, парикмахерские, клиники, фитнес-клубы.

Ранее «Алмател» уже интегрировала ВАТС с другой популярной платформой работы с клиентами – amoCRM. Теперь у пользователей ВАТС «Алмател» возможностей стало еще больше. Интеграция с YClients позволяет: получать мгновенное оповещение о звонящем клиенте прямо в YClients; автоматически переводить входящие звонки на сотрудников; совершать исходящие вызовы в один клик; получать статистику, которая позволяет проанализировать обращения клиентов и работу сотрудников.

«Помимо собственно телефонии, Виртуальная АТС «Алмател» предлагает все, что необходимо владельцам бизнеса: интеграцию с CRM-системами, многоуровневое голосовое меню, запись разговоров, комнату конференций, прием факсов на электронную почту, номер 8800, виджет на сайте, сервис статистики. Это делает нашу ВАТС чрезвычайно удобной и востребованной», – сказал генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов.

Подключить услугу ВАТС c YClients могут абоненты не только с действующим номером от «Алмател», но и с номером стороннего оператора. Для этого необходимо заказать звонок менеджера, оставив заявку на сайте компании, либо подключить услугу самостоятельно через Личный кабинет.