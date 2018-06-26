«Нетком» стал официальным дистрибьютором решения ILD для поиска источников утечки электронных документов

«Эвритег», российский разработчик ИТ-решений для управления корпоративным контентом, заключил дистрибьюторское соглашение с компанией «Нетком». В рамках сотрудничества «Нетком» будет распространять через свою партнерскую сеть ключевой продукт «Эвритег» – решение ILD (Information Leaks Detection).

«Нетком» работает на рынке дистрибуции программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов более 20 лет. Компания является дистрибьютором решений в области аналитики и AI, информационной безопасности, управления материальными активами, организации коллективной работы и обеспечения документооборота. Специалисты компании регулярно проводят сертификацию, обучающие и маркетинговые мероприятия для своих партнеров.

Система ILD позволяет находить источник утечки образа электронного документа или его бумажной копии. Для этого в решении реализован алгоритм аффинных преобразований. Так, каждый сотрудник компании, который работает с документом в СЭД, получает его индивидуальную копию. От оригинала ее отличают микроизменения в межстрочном и межбуквенном интервале. При этом система «запоминает» дату, время, порядок проведенных изменений, а также идентификационные данные сотрудника, получившего копию. Таким образом, в случае попадания документа либо его фрагмента в открытый доступ ИБ-офицеры компании смогут без труда вычислить виновника утечки.

ILD имеет открытый REST API-интерфейс. Благодаря этому решение может быть подключено не только к проприетарным ECM-платформам, но и к свободным системам документооборота и хранения данных.

«Широкая партнерская сеть "Нетком", дополнительная информационная и маркетинговая поддержка реселлеров позволят компании стать надежным партнером по дистрибуции нашего продукта. Мы уверены, что это сотрудничество откроет новые возможности для эффективного распространения ILD и поможет компаниям качественнее решать вопросы в сфере корпоративной информационной безопасности», – сказала Валерия Потемкина, директор по продажам и маркетингу компании «Эвритег».

«С каждым годом вопрос борьбы с утечками конфиденциальной информации все острее встает перед компаниями. Заключая дистрибьюторское соглашение с "Эвритег", мы надеемся, что сможем внести весомый вклад в решение этой проблемы. Наша экспертиза в дистрибуции программного обеспечения, а также опыт "Эвритег" помогут российскому бизнесу по достоинству оценить возможности решения ILD в расследовании и профилактике утечек», – отметила коммерческий директор «Нетком» Наталья Елашко.

Сотрудничество «Эвритег» и «Нетком» также предполагает проведение совместных маркетинговых мероприятий. Такой подход позволит оптимально выстроить партнерство и, как следствие, обеспечит более высокую заинтересованность и лояльность бизнеса к продукту компании.