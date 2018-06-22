«Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность объективного контроля за результатами работы каждого оператора и отделения в целом. В ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минут, а среднее время ожидания составляет 5 минут.

Установка системы управления очередью началась в Москве чуть более года назад. В приоритетном порядке «электронной очередью» были оборудованы отделения с наибольшим клиентским потоком и имеющие более трех окон обслуживания.

Системы управления очередью также устанавливаются в почтовых отделениях Подмосковья. На сегодняшний день системой оборудованы 37 отделений почтовой связи в Московской области.

Кроме этого, в Москве и Московской области активно развивается ИТ-сервис «Выдача отправлений с использованием простой электронной подписи». Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

Зарегистрировать свою электронную подпись можно в любом почтовом отделении Москвы и Московский области. Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет.

В почтовых отделениях с наибольшим клиентским потоком в клиентских залах работают администраторы, которые оперативно выдают почтовые отправления