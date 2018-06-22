Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных

Oracle объявила о доступности облачных сервисов Oracle Cloud Platform следующего поколения со встроенными автономными возможностями. В их числе – Oracle Mobile Cloud Enterprise, Oracle Data Integration Platform Cloud и Oracle APl Platform Cloud. Благодаря встроенному искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению эти платформенные сервисы автоматизируют операционные задачи, позволяя организациям уменьшить затраты, снизить риски и использовать предиктивную аналитику.

Для постоянного внедрения инноваций, которых требует динамичная бизнес-среда, предприятиям нужны надежные, комплексные, интегрированные облачные сервисы для создания новых приложений и выполнения самых требовательных рабочих нагрузок. Только облачные сервисы Oracle могут интеллектуально автоматизировать ключевые операционные функции, включая настройку, патчинг, резервное копирование и обновление, что дает организациям возможность высвободить время, позволяя им сфокусироваться на стратегических бизнес-операциях. При этом обеспечиваются – высокая производительность, высокая доступность и критически важные средства безопасности.

«Для наших клиентов встраивание возможностей ИИ и машинного обучения во всем нашем облачном портфолио имеет огромную ценность, – отметил Амит Завери, исполнительный вице-президент по разработке Oracle Cloud Platform. – Клиенты поддерживают наше видение автономного предприятия. С помощью автономных платформенных сервисов Oracle организации могут получить от ИИ такие выгоды, как снижение затрат, ускорение инноваций, и трансформировать способы ведения бизнеса».

В прошлом году Oracle представила свое видение автономного предприятия, анонсировав первую в мире автономную базу данных. Затем компания объявила, что будет расширять автономные возможности на все портфолио PaaS-сервисов. Исполняя это обещание, корпорация Oracle недавно предоставила ряд автономных платформенных сервисов, включая Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, Oracle Analytics Cloud, Oracle Integration Cloud и Oracle Visual Builder. Объявив о доступности следующего набора автономных сервисов, Oracle продолжает реализацию планов. В 2018 г. корпорация планирует предоставить еще больше автономных возможностей, ориентированных на блокчейн, обеспечение безопасности и управление ИТ, а также поддерживающих дополнительные рабочие нагрузки баз данных, включая OLTP и NoSQL.

Теннисный турнир Mutua Madrid Open стал первым соревнованием в серии ATP World Tour Masters 1000 и Premier WTA, в котором для улучшения общения с поклонниками тенниса участвовал персональный чат-бот с ИИ. Реализованный с помощью Oracle Cloud Platform, чат-бот под названием MatchBot, использовал ИИ для поддержания естественной беседы, предоставляющей болельщикам информацию о событии, игроках и результатах матчей, а также подробные сведения о гостиничных услугах, скидках на товары, продаже билетов, доступе и парковке.

«Мы хотели сделать Mutua Madrid Open турниром XXI века, – сказал Джерард Цобанян, президент и главный исполнительный директор Mutua Madrid Open. – Разработка MatchBot выводит нас на передний край технологий и инноваций. Благодаря этой новой технологии мы смогли предоставить посетителям удивительный опыт - приятный, простой и быстрый способ получить информацию о турнире, которую они хотели узнать».

Добавляя автономные возможности к новейшему набору платформенных сервисов, Oracle помогает организациям внедрять пользовательский опыт благодаря чат-ботам и голосовому общению, позволяет бизнес-пользователям выполнять интеллектуальные задачи интеграции данных, а также предоставляет бизнес-логику и данные с помощью надежного API проектирования/управления.

Oracle Mobile Cloud Enterprise предлагает полную, открытую корпоративную платформу для разработки, доставки, анализа и управления мобильными приложениями и чат-ботами с поддержкой ИИ, которые безопасным и масштабируемым образом объединяют и расширяют любые корпоративные сервисы.

Для автоматизации часто выполняемых действий самообучающиеся чат-боты наблюдают за взаимодействиями и предпочтениями.

Автоматическое обучение в ходе диалога обеспечивает более точное машинное обучение «умных ботов», в том числе бесшовную передачу обслуживания агенту-человеку с помощью обученных алгоритмов ИИ.

При автоматической генерации чат-ботами ответов на часто задаваемые вопросы (Q&A) знания извлекаются из неструктурированных данных с помощью машинного обучения.

Платформенные сервисы интеграции данных Oracle Data Integration Platform Cloud помогают организациям принимать решения, предоставляя доступ ко всем данным и ускоряя процесс получения из них ценной информации благодаря комбинации функций машинного обучения и искусственного интеллекта, которые обеспечивают передачу потока данных, их миграцию, преобразование, обогащение и управление данными из любого места. Упрощает и автоматизирует создание «озер» и хранилищ данных с помощью готовых функций с минимумом ручных операций, позволяющих передавать потоковые или пакетные данные. Предлагает самооптимизируемые шаблоны передачи данных для быстрой доставки данных в Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud. Обеспечивает управляемую облачную аналитику посредством контролируемого системой совместного использования данных SaaS-приложениями локальными и бизнес-приложениями в гибридном облаке. Ускоряет подготовку данных по методу самообслуживания посредством машинной обработки данных и устраняет ручные операции при создании потоков передачи данных.

Oracle API Platform Cloud поддерживает гибкую, ориентированную на API разработку и проектирование, а также гибридное развертывание шлюза API для интеграции облака Oracle Cloud, локальных сред и облаков других облачных провайдеров. Сервис дает подробные сведения о KPI (ключевых показателях эффективности), охватывающих все аспекты жизненного цикла API и предусматривает использование самых современных протоколов безопасности. Непрерывно изучает шаблоны использования API, а также рекомендует лимиты размещения планов и конфигурации. Используя интеллектуальные алгоритмы для менеджеров API, рекомендует политики и конфигурации политик.

Oracle Developer Cloud – это полная платформа разработки, включающая все сервисы Oracle Cloud, которые автоматизируют разработку и циклы доставки программного обеспечения. Она также помогает управлять процессами разработки. Благодаря простому в использовании веб-интерфейсу и интеграции с популярными инструментами разработки можно быстрее выпускать более качественные приложения. Обеспечивает автоматизацию для нескольких языков и сред разработки, поддерживающих множество популярных фреймворков сборки, таких как Maven, Ant, Gradle, npm, Grunt, Gulp и Bower. Автоматизация тестов с использованием популярных систем тестирования, таких как JUnit и Selenium, позволяет автоматизировать тестирование как логики, так и пользовательского интерфейса. Автоматизация выделения ресурсов среды разработки через интерфейсы командной строки для Docker, Kubernetes и Terraform. Автоматизация непрерывной интеграции посредством визуальных диаграмм. Оперативный мониторинг процессов сборки и протоколирование выполнения работ из единого центра.