«1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром»

«Дантон-птицепром», одно из лидирующих агропромышленных предприятий Тверской области, внедрило модуль интеграции «1С» с системой «Меркурий».

Учет в компании ведется в конфигурации «1С: Управление птицефабрикой 1.3». До внедрения модуля интеграции «1С» с системой «Меркурий» заведением ветеринарных сопроводительных документов на предприятии занимались вручную, а это порядка 8 тыс. бумажных ВСД в месяц.

В преддверии вступления в силу закона об обязательной электронной сертификации через ФГИС «Меркурий» предприятию было необходимо настроить интеграцию «1С» с государственной системой.

Важным фактором при принятии решения была стоимость работ, и предложение от «1С-ижтиси» оказалось самым выгодным среди рассмотренных вариантов.

В результате проекта ветеринарные врачи «Дантон-птицепром» перестали выписывать бумажные ВСД — теперь документы предприятия формируются автоматически на основе данных из «1С», а продукция проходит электронную сертификацию в системе «Меркурий». Сотрудники компании отмечают значительное снижение трудозатрат на оформление ветеринарных документов.

Василиса Власова, ведущий аналитик «Дантон-птицепром», сказала: «Несмотря на то, что в ходе работ обозначились некоторые технические сложности (связанные с разными версиями СЛК-ключей модуля и нашей конфигурации "1С", специалисты "1С-ижтиси" довольно быстро нашли решение и завершили работы по интеграции».