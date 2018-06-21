Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»

Inline Technologies реализовала проект по созданию сети передачи данных и системы унифицированных коммуникаций в новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Симферополь» (Республика Крым).

На территории нового терминала компания построила мультисервисную транспортную сеть передачи данных и спроектировала инфраструктуру Wi-Fi, организовав полное покрытие аэровокзала беспроводной связью, включая служебные помещения и коммерческие объекты. Компания также организовала резервирование каналов передачи данных и внедрила систему бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования, что гарантирует непрерывность работы технических и информационных систем аэропорта.

Система унифицированных коммуникаций создана на базе конвергентной телефонии, которая включает в себя IP-сегмент и участки аналоговой телефонной инфраструктуры, отказаться от чего было технически и организационно невозможно. Кроме того, Inline Technologies построила контакт-центр аэропорта. Его возможности позволяют полностью обслуживать резко увеличившийся объем запросов от пассажиров авиалиний.

В соответствии с проектным заданием и требованиями федерального законодательства вся система унифицированных коммуникаций подключена к комплексу технических средств СОРМ и интегрирована с существующей системой телефонной связи на остальных объектах аэропорта «Симферополь».

Учитывая внешние санкции в отношении Крыма, компания использовала оборудование производителей, не имеющих ограничений на работу в Российской Федерации.

«Основная сложность заключалась в соблюдении всех технических требований проекта, поскольку нам пришлось выполнять работы параллельно с возведением самого здания, прокладкой основных коммуникаций и строительством кабельной системы, и сроки при этом были сверхсжатыми, – сказал Егор Волков, руководитель отдела технической поддержки продаж Inline Technologies. – В связи с этим мы поэтапно согласовывали свои мероприятия с общим ходом строительства и на каждом этапе проверяли работоспособность систем как в нашей лаборатории, так и непосредственно на объекте».

После сдачи в эксплуатацию сеть передачи данных и система унифицированных коммуникаций служат инфраструктурной основой для всех информационных и справочных систем аэропорта «Симферополь», а также внутренних ИТ-сервисов.