R-Style Softlab автоматизировала налоговый учет в «СМП Банке»

R-Style Softlab и «СМП Банк» сообщили о завершении проекта по автоматизации в кредитном учреждении налогового учета операций с ценными бумагами. В основе решения – модуль «Аналитические регистры налогового учета» (АРНУ) программного комплекса RS-Securities.

Решение автоматизирует работу сотрудников банка, ответственных за расчет налогооблагаемой базы для подготовки декларации по налогу на прибыль, и предусматривает формирование комплекта аналитических регистров по операциям, проводимым банком на финансовом рынке от своего имени и за свой счет, а также формирование уведомлений о сделках с взаимозависимыми лицами, подлежащими дополнительному контролю.

«Реализация проекта позволила полностью освободить специалистов отдела налогообложения и налоговой отчетности от ручного труда при подготовке отчетности для налоговых органов, – отметила главный бухгалтер «СМП Банка» Сергеева Марина Владимировна. – Теперь этот процесс занимает считанные минуты, а риск ошибок, связанных с человеческим фактором, сведен к нулю».

«Это наш первый проект с "СМП Банком", – сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab. – При работе над проектом мы не только предложили банку функциональность, уже активно используемую другими клиентами и включившую в себя все изменения законодательства, актуальные на текущий момент, но и учли особенности налогового учета, выполняемого банком. В результате проекта банк получил удобный и полностью адаптированный к его требованиям комплект регистров и проверочных отчетов».