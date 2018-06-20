«Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

«Нэтберг», поставщик программно-аппаратных решений, внедрил систему хранения данных на базе ПО Raidix в ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Существующая до текущего времени система хранения данных требовала серьезных доработок: ИТ-департамент университета столкнулся с высокой стоимостью дальнейшего масштабирования при сохранении высокого уровня надежности. По этой причине было принято решение модернизировать СХД, которая используется для хостинга веб-ресурсов университета, стабильной работы виртуальных машин и файлового обмена.

Программное обеспечение Raidix было развернуто на базе существующего аппаратного комплекса, органично вписавшись в ИТ-инфраструктуру и используя все ее преимущества: двухконтроллерная конфигурация на 50 дисков с 4 SSD-накопителями суммарным объемом 67 ТБ.

В ходе внедрения были учтены все требования к развертыванию виртуализированного кластера и обеспечена высокая надежность хранения за счет использования отказоустойчивого оборудования. Продолжительное тестирование показало высокие результаты по скорости обработки и выдачи информации. Также была отмечена простота пользовательского интерфейса и универсальность комплекса, который функционирует в различных операционных средах и совместим с клиентами разных аппаратно-программных платформ.

Высокие результаты работы, а также оптимальная стоимость системы хранения и ее высокая надежность открывают новые совместные перспективы. Готовится переход основной системы управления университетом на новую дисковую платформу. В дальнейших планах — перевод остальных сервисов на систему хранения данных под управлением ПО Raidix.