«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»

«Спецтек», разработчик программного обеспечения в области управления физическими активами, завершил работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования филиала «Саф-Нева» в Воронеже. Система создана на основе программного комплекса Trim.

Работа по проекту началась в марте 2017 г. с обследования процессов технической эксплуатации на заводе. По итогам обследования была разработана проектная документация, которая определила требования к ИСУ ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Trim разработки НПП «Спецтек».

За истекший период выполнен весь объем работ, предусмотренный техническим заданием и спецификациями на проект. Разработаны инструкции пользователей системы и проведено их обучение. Разработано решение по интеграции, которое обеспечивает обмен данными между ИСУ ТОиР и модулем «SAP PM» (ТОРО) из состава корпоративной системы управления заказчика. Пользуясь этим решением, специалисты НПП «Спецтек» конвертировали данные по запчастям из «SAP PM» в систему ИСУ ТОиР. Созданная база данных ИСУ ТОиР на текущий момент содержит учетные данные по более чем 50 тыс. запчастей и примерно 3 тыс. единиц технологического оборудования. Заказчику поставлена лицензия на использование программного обеспечения Trim для 10 пользователей.

В июне 2018 г. информационная система управления ТОиР воронежского филиала «Саф-Нева» сдана в эксплуатацию. Она обеспечивает ремонтный персонал возможностями по регистрации отказов и дефектов, классификации их видов и причин, планированию работ по их устранению, вводу отчетов о выполнении этих работ, в том числе фактических сведений о трудозатратах, заменах запчастей, стоимости и длительности работ и т.д. Решение также охватывает плановую деятельность по ТОиР, в том числе обеспечивает формирование планов-графиков работ и планов закупок запчастей и материалов для ТОиР, автоматизирует работу с ремонтными и эксплуатационными документами и т.д.

Руководство имеет возможность получать из системы расчетные показатели надежности оборудования, эффективности процессов ТОиР, данные для план-фактного анализа в различных сечениях.