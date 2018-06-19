Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса

Райффайзенбанк, оператор фискальных данных «Первый ОФД» и «Аванпост» предлагают представителям малого и среднего бизнеса онлайн-кассу, соответствующую новым требованиям закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 54-ФЗ.

«Онлайн касса 54-ФЗ» подойдет для всех организаций, которые занимаются торговлей, общественным питанием и работают со специальными режимами налогообложения (ЕНВД, патент для ИП). Кассу Райффайзенбанка можно купить и оформить за нее налоговый вычет (зарегистрировав ККТ до 01.07.2018), а можно взять в аренду. Продукт является комплексным решением для бизнеса: в него уже входит касса MSPOS-K, договор с «Первым ОФД», фискальный накопитель, кассовое программное обеспечение, разработанное совместно Райфайзенбанком и копанией Аванпост.

«Мы всегда предлагаем бизнесу максимально удобные решения, которые будут отвечать его потребностям и экономить время и средства на развитие бизнеса. Онлайн-касса, соответствующая 54-ФЗ – одно из них», – сказал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка.

«Главная задача создания продукта "Онлайн касса 54-ФЗ" – сделать реализацию второго этапа реформы 54-ФЗ проще и удобнее для предпринимателей. Совместное решение с Райффайзенбанк и "Аванпост" – важный шаг на пути решения этой задачи», – сказал директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.

«Уже более 15 тыс. предпринимателей ежедневно используют кассовое программное обеспечение от компании "Аванпост". Райффайзенбанк способен дополнить наш кассовый продукт своими качественными и востребованными банковскими сервисами, предложив действительно уникальное решение предпринимателям. Мы со своей стороны обеспечим полный комплекс услуг необходимых предпринимателю: оборудование, кассовое ПО, полную техническую поддержку», – сказал Митусов Максим, соучредитель и основатель компании «Аванпост».

Касса работает с программами учета: 1С, Excel и «МойСклад». Они помогают с учетом товаров и следят за остатками. Доставка кассы по России бесплатная.

На сегодняшний день 600 тыс. предпринимателей уже зарегистрировали 1,8 млн онлайн-касс, что в 1,6 раза больше, чем до реформы. По оценкам экспертов, к концу года количество зарегистрированных касс может составить 2,5 млн.