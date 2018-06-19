«Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года

«Инфосистемы джет» подвела итоги своей деятельности в 2017 году. Выручка интегратора за отчетный период показала рост в 6,5% и составила 20,4 млрд руб., при этом рост выручки по ИТ-услугам составил 8%. Положительной динамики удалось достичь за счет реализации проектов по комплексному аутсорсингу, информационной безопасности, заказной разработке и ряда проектов, уникальных для рынка как по масштабу, так и по задействованным в них компетенциям. Наиболее активными заказчиками ИТ-услуг стали финансовый и государственный сектор, телеком, ритейл и промышленность. Штат «Инфосистемы джет» за год вырос на 211 человек и составил 1532 сотрудника.

Структура бизнеса «Инфосистемы джет» в 2017 г. не претерпела серьезных изменений: наибольшую долю бизнеса компании по-прежнему составляют интеграционные решения, сервисная поддержка и аутсорсинг, строительство дата-центров, проектная разработка, бизнес-решения и информационная безопасность.

В области ИТ-аутсорсинга «Инфосистемы джет» продлила сотрудничество с несколькими крупными заказчиками. Среди них: «Вымпелком», «Почта Банк», «М.Видео», «Ликард», Группа «Черкизово», «Бургер Рус» и другие. Свой сервисный контракт также продлила Группа компаний «Детский мир», продолжив пользоваться услугами IaaS из Виртуального дата-центра интегратора. За более чем 3 года сотрудничества существенно расширился функционал приложений, а объем размещаемых данных вырос до 155 ТБ. Сегодня на отказоустойчивой платформе ВЦОД работают все бизнес-системы SAP ERP, SAP BI на платформе SAP HANA, а также среды разработки и тестирования ритейлера.

В числе проектов Центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы джет» в 2017 г. было несколько проектов, направленных на оптимизацию ИТ-бюджетов путем внедрения программно-конфигурируемых решений (SDS). Совместно с управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) был запущен в эксплуатацию отказо- и катастрофоустойчивый файловый кластер. Применение SDS позволило выполнить внедрение менее чем за 1 месяц и существенно сэкономить бюджет проекта. Кроме того, модернизация позволила сократить время восстановления файлового сервиса в случае сбоя с 15 минут до 30 секунд.

Выручка от ИБ-проектов достигла в 2017 г. 3,9 млрд руб., превысив показатели 2016 г. на 26%. Наибольший рост показали направления по борьбе с мошенничеством и по противодействию таргетированным атакам, а также экспертный консалтинг.

Ряд проектов 2017 г. был связан с аудитом систем ИБ. Например, интегратор провел комплексный аудит информационной безопасности корпоративного и технологического сегментов информационной инфраструктуры для агропромышленной группы ГК «Содружество». Результаты позволили предприятию повысить общий уровень информационной безопасности, в том числе снизить риски нарушения доступности систем и обеспечить непрерывность производства.

Ключевым для направления информационной безопасности интегратора стало создание собственной системы противодействия различным видам мошенничества на базе технологий машинного обучения Jet Detective. Jet Detective выдержал проверку «боем» в ходе кибербитвы «Противостояние» между «хакерами» и «защитниками» виртуального мегаполиса на Positive Hack Days. За это команда Jet Antifraud Team получила специальный приз от организаторов и звание «Спасители города».

Jet Detective стал не единственной системой, разработанной «Инфосистемы джет» в 2017 г. В рамках направления «Ситуационные центры» были разработаны информационно-аналитическая система поддержки принятия решения Jet Centurion (одна из ключевых подсистем любого ситуационного центра), комплекс обнаружения сетевых вторжений Jet Pluton и система управления информационной безопасностью Jet Signal.

Интегратор стал одним из немногих в России, кто создает ситуационные центры полностью на базе собственных программных продуктов, обеспечивая полный цикл сопровождения и поддержки каждой инсталляции. В конце 2017 г. разработки «Инфосистемы джет» вошли в российский реестр ПО.

Рост в 35% в структуре выручки компании продемонстрировал Центр программных решений, занимающийся разработкой заказного ПО. Помимо реализации интеграционных решений в составе крупных проектов, Центр активно развивает компетенции в области искусственного интеллекта и машинного обучения. За год реализовано более десятка пилотных, а также несколько продуктивных внедрений в финансовом секторе, ритейле и промышленности.

Популяризируя на рынке b2b технологии AI и ML, интегратор провел в 2017 г. Российский форум по системам искусственного интеллекта — RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum), собравший более 300 топ-представителей бизнеса и ИТ крупных компаний. Исследование, проведенное в рамках подготовки к форуму, подтвердило своевременность развития ML-направления. Согласно его результатам, российский рынок ML вырастет с 700 млн в 2017 до 28 млрд руб. к 2020 г.

Наибольший рост бизнеса компании «Инфосистемы джет» в 2017 г. пришелся на ритейл, финансовый сектор, телеком и промышленность. Знаковые проекты также были реализованы в нефтегазовой отрасли, госсекторе, транспорте и энергетике.

Финансовые организации продолжили лидировать в структуре выручки компании, продемонстрировав рост в 14%. Немалая часть выполненных проектов в банках и страховых компаниях была связана с повышением эффективности коммуникаций с клиентами. Такие проекты включали в себя развитие мобильных приложений с персонифицированными предложениями для клиентов и использование возможностей расширенной аналитики. Ключевыми технологиями для решения таких задач стали BI, Big Data и Machine Learning.

Приоритетными направлениями в банковском секторе в 2017 г. стали ИТ-аутсорсинг и VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Одно из наиболее масштабных внедрений VDI было реализовано в проекте для крупного российского банка, в рамках которого 14 тыс. сотрудников были переведены на виртуальные рабочие места в нескольких десятках подразделениях по всей стране. Проект позволил консолидировать управление вычислительными ресурсами, повысить уровень защищенности и упростить процедуру эксплуатации рабочих мест, а экономия от реализации, по оценкам самого заказчика, к 2020 г. составит 1,42 млрд руб.

Ритейлеры, доля которых в структуре компании увеличилась на 19% по итогам 2017 г., также активно тестировали методы машинного обучения и искусственного интеллекта, а также работали над усилением эффективности работы своих интернет-магазинов. Так, «М.Видео» удалось увеличить продажи и конверсию посетителей в покупателей на несколько десятков процентов, по оценкам самого заказчика. Результат был достигнут в том числе благодаря внедрению самообучающегося алгоритма, анализирующего предпочтения покупателей.

Инновационные проекты реализовывались интегратором и на рынке телекоммуникаций. Для одного из ведущих мобильных операторов Вьетнама «Инфосистемы джет» внедрила платформу таргетированных коммуникаций с абонентами Jet Toolbar, способную увеличить прибыль оператора путем предоставления абонентам услуг с добавленной потребительской ценностью. Уникальным проектом для российского рынка стало создание виртуального мобильного оператора «Тинькофф мобайл», работающего по модели Full MVNO. В этом проекте роль в создании инфраструктуры и программного обеспечения передачи данных (ядра сети) была отведена компании «Инфосистемы джет».

Активный спрос со стороны промышленных компаний на автоматизацию технологических и бизнес-процессов, а также оптимизацию ИТ-инфраструктуры отразился на росте числа проектов за 2017 г. в этом секторе. Специалисты «Инфосистемы джет» участвовали в модернизации АСУ ТП с применением современных технологий, в том числе машинного обучения, внедряли проекты с применением VDI. Так, в «Объединенной двигателестроительной корпорации» интегратор завершил два этапа развертывания инфраструктуры VDI и перевел около 30% сотрудников на виртуальные рабочие места. С конца 2017 г. компания начала проект с применением новой технологии 3D-VDI в одном из крупнейших в России конструкторских бюро. С помощью 3D-VDI планируется трансформировать графические рабочие станции конструкторов в виртуальные рабочие столы. Проект позволит сотрудникам уезжать в командировки с легким оборудованием и иметь постоянный доступ к мощным вычислительным ресурсам конструкторского бюро из любой точки России при должном уровне защищенности.

В 2017 г. «Инфосистемы джет» расширила свое стратегическое сотрудничество с рядом крупных ИТ-компаний. Одним из ключевых партнеров интегратора за 2017 г. стала компания Huawei. «Инфосистемы джет» сертифицирована сразу по 2-м направлениям: Server & Storage и Routing & Switching, а также первым среди российских партнеров получила наивысший статус Certified Service Partner уровня 5 звезд (CSP 5-stars).

На партнерской конференции Huawei (Partner Conference 2017) интегратор получил сразу несколько наград: «За профессионализм и экспертизу», «Лучший партнер по продажам для среднего и малого бизнеса», а несколько экспертов компании были признаны «Обладателями наивысшей технической сертификации Huawei HCSC» в области СХД и сетевых решений. Кроме того, «Инфосистемы джет» победила в номинации Huawei «Самый быстрый рост партнера 2017».

За 2017 г. интегратор заключил партнерские соглашения с российским производителем модульных дата-центров GreenMDC, российским разработчиком систем управления ИТ-инфраструктурой Brain4Net и стал первым официальным партнером ведущего производителя флэш-платформ хранения данных Pure Storage в России, проведя в собственной лаборатории функциональное и нагрузочное тестирование массива FlashArray//M.

Развивая свою экспертизу по развертыванию виртуализированных рабочих мест, «Инфосистемы джет» стала официальным партнером Nvidia по решениям для ускорения 3D-графики и мультимедиа в средах VDI. Партнерство позволило интегратору реализовать ряд проектов по внедрению новой технологии 3D-VDI для требовательных к вычислительным ресурсам категорий пользователей, таким как проектировщики, архитекторы, ученые и 3D-дизайнеры.

«За минувший год стало понятно, что трансформация ИТ из поддерживающего инструмента в один из ключевых для бизнеса перестала быть уникальным феноменом для рынка: это происходит повсеместно и во всех отраслях. ИТ-подразделения четко следуют стратегии развития бизнеса, реализуя проекты сразу по двум направлениям: с одной стороны, оптимизируют процессы, сокращают издержки, а с другой — занимаются тестированием и внедрением инновационных технологий, инвестируют в разработку уникальных для российского рынка решений», — сказал Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы джет».