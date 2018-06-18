«Магнит» сообщил о внедрении технологии 3D-моделирования оборудования для магазинов

Розничная сеть «Магнит» сообщила об успешном завершила тестирование технологии 3D-моделирования оборудования. Она предусматривает создание трехмерного изображения разрабатываемых прототипов, начиная от внешнего вида конструкций и материала, из которого они изготовлены, и заканчивая деталями: расположение источника света, наличие бликов и отражения, соответствие элементов дизайна оформлению магазина и многие другие.

Технология 3D-моделирования оборудования является новой для отечественного ритейла и в настоящее время массово не используется.

С помощью специализированных инженерных программ для создания и обработки моделей эксперты компании могут «расставлять» и «перемещать» макеты в торговом зале, подбирать оптимальные варианты оснащения в соответствии со стандартами компании и анализом покупательских предпочтений.

До этого специалисты использовали классические графические редакторы, которые строили двухмерное изображение.

Новая технология позволяет сокращать временные, финансовые и трудовые затраты. Основным преимуществом перед традиционными инструментами является то, что в течение нескольких часов в онлайн-режиме сотрудники могут визуализировать макеты торгового оборудования. Кроме того, отсутствует необходимость в заказе и оплате большого числа тестовых образцов, которые не всегда отвечали запросам. Благодаря детальному моделированию финальные образцы оборудования уже производятся согласно желаемым требованиям с проработкой всех необходимых составляющих.

По подсчетам экспертов компании уже на стадии внедрения за счет использования современной технологии розничная сеть может ежегодно уменьшать число тестовых образцов и экономить средства.

«Магнит» ведет работу по внедрению современных инструментов и решений в компании. Это позволяет оптимизировать процессы во многих сферах и в частности повышать качество открытий торговых точек, а значит, уровень сервиса для покупателей. Трехмерное моделирование дает нам и производителю оборудования единую "картинку", помогает избежать неточностей еще на этапе проектирования, оперативно внести корректировки без каких-либо существенных затрат. На сегодняшний день с помощью 3D-моделирования оборудованы магазины в Рязани, Краснодаре, Темрюке», — отметил директор департамента технологий управления ассортиментом розничной сети «Магнит» Константин Гуров.