«Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40%

«Аквион», российская фармацевтическая компания, перенесла СЭД в облачный SaaS-сервис Cloud SharePoint LanCloud

Долгое время компания использовала внутреннюю систему документооборота, развернутую на собственных серверах на базе Microsoft SharePoint 2007, которая сильно устарела и перестала удовлетворять потребностям бизнеса. Компания планировала внедрение новой системы автоматизации бизнес-процессов, которая требовала переход на новую версию - SharePoint 2016. Это требовало немалых расходов на приобретение серверного оборудования, на лицензии Microsoft SharePoint Server и SQL Server, а также работы по внедрению. По оценкам компании стоимость проекта составляла около 3 млн. руб., не считая дальнейших затрат на сопровождение сервиса.

С целью минимизации затрат компания «Аквион» приняла решение рассмотреть возможность использования облачных сервисов. По результатам анализа имеющихся на рынке предложений был выбран сервис Cloud SharePoint от российского облачного провайдера LanCloud. LanCloud предоставил месяц бесплатного тестового периода, в течение которого компания смогла убедиться, что сервис Cloud SharePoint полностью удовлетворяет всем потребностям бизнеса. «Аквион» также рассматривала сервис SharePoint Online из состава Office 365 в облаке Microsoft, но ряд ограничений по кастомизации вынудил отказаться от данного варианта.