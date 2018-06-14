«Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking

«Вымпелком» (бренд «Билайн») первым в России внедрил программное решение Informatica Dynamic Data Masking (DDM), поставляемое DIS Group – мастер-дистрибьютором корпорации Informatica в России и странах СНГ. Решение станет дополнительной мерой, обеспечивающей защиту чувствительных, персональных, и конфиденциальных данных от утечки, и несанкционированного доступа без ущерба скорости и качеству работы с бизнес-системами.

Решение позволяет скрывать и блокировать информацию – вместо персональных сведений сотрудник увидит только звездочки в соответствующей строке или не сможет получить доступ к этим данным вовсе. Благодаря Informatica DDM объем конфиденциальной информации, который видит пользователь, зависит не только от его роли в организации, области ответственности, наличия прав доступа к базе данных, но и от соответствующих параметров безопасности, типов приложений, из которых пользователь обращается к данным, а также правил маскирования, настроенных для каждого поля конкретной таблицы.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Качественная защита критических сведений играет особенно важную роль для телекоммуникационных компаний. Их сотрудники имеют дело с большим количеством конфиденциальной информации, а от скорости доступа к данным напрямую зависит уровень клиентского сервиса».

Продукт Informatica Dynamic Data Masking устанавливается в виде шлюзов между базами данных и бизнес-приложениями, через которые осуществляется к ним доступ. Решение обеспечивает динамическое маскирование, но при этом не изменяет исходную информацию, не влияет на работу продуктивной или непродуктивной среды. Время отклика на запрос в базу данных, защищенную с помощью Informatica DDM, не превышает времени отклика при текущих запросах. Управление и администрирование всех настроенных правил маскирования осуществляется через интерфейс DDM Console Management.

«Это отличное дополнение ко всем используемым сейчас регламентным, аппаратным и программным средствам обеспечения безопасности в компании, – сказал Денис Молотков, руководитель департамента систем поддержки бизнеса «Вымпелком». – Informatica DDM позволяет максимально автоматизировать процесс маскирования данных, когда технически нужен онлайн-доступ в систему или необходимо превентивно отслеживать и собирать всю статистику по обращению к данным».

«Вымпелком» уже оценил преимущества решения во время пилотного запуска в июле 2017 г. Тестирование также подтвердило совместимость Informatica DDM с ключевыми системами, управляющими пользовательскими данными, и маскирование данных вне зависимости от того, на каком уровне идет перехват запроса – Repository, Proxy, Application, Client.

Целый ряд зарубежных телекоммуникационных компаний также применяет Informatica DDM для целей защиты информации. Комплекс решений платформы Informatica позволяет компаниям соответствовать регулятивным требованиям в области защиты персональной и конфиденциальной информации.