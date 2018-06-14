R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банка «Глобэкс» с электронной биржей банковских гарантий

R-Style Softlab завершила в банке «Глобэкс» проект по автоматизации взаимодействия с Электронной биржей банковских гарантий (ЭББГ). В основе реализованного решения — продукт компании «RS-Connect. Обмен с ЭББГ», предназначенный для организации онлайн-взаимодействия между различными банковскими системами и торговой площадкой My-Bg.ru.

В результате выполненного компанией R-Style Softlab проекта вся информация по выданным банком на электронной бирже банковским гарантиям автоматически попадает в АБС. Это позволило существенно сократить нагрузку на банковских специалистов, избавив их от необходимости ручного ввода данных.

«Электронная биржа банковских гарантий оказывает содействие участникам тендеров по госзакупкам при получении ими необходимого финансового обеспечения, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. Благодаря нашему решению "RS-Connect. Обмен с ЭББГ" банк смог оптимизировать внутренние процессы обработки заявок на получение банковских гарантий, ускорить информационный обмен с системой биржи и, в конечном счете, увеличить число выдаваемых банковских гарантий, при этом существенно сократив вероятность ошибки при внесении данных по ним в АБС».