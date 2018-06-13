«Техносерв» создал инфраструктуру для платформы больших данных НЛМК

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о завершении проекта по созданию ИТ-инфраструктуры для системы сбора, анализа и обработки больших данных Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), международной сталелитейной компании с производственными активами в России, США и странах Евросоюза.

«На сегодняшний день Big Data является относительно новым направлением для сферы промышленности, однако у нас есть четкое понимание, что его применение может дать мощный толчок развитию производства уже в перспективе ближайших несколько лет. В своей деятельности предприятия накапливают триллионы байт информации о клиентах, поставщиках и производственных операциях. Согласно исследованию IDC, к 2020 г. объем этих данных увеличится в два раза, и 60% всех собранных данных можно будет использовать в процессе принятия решений, – сказал Анджей Аршавский, директор по анализу данных и моделированию Группы НЛМК. – Осознавая все перспективы применения технологии Big Data, сегодня НЛМК ведет активную работу по созданию среды для сбора, анализа и моделирования данных своих систем, в числе которых система управления предприятием, ERP-система, система управления контроллерами. Однако создание подобной среды невозможно без наличия соответствующей ИТ-инфраструктуры. Таким образом, целью текущего проекта стало создание аппаратного комплекса, включающего в себя современное, высокопроизводительное и надежное оборудование, для обеспечения бесперебойного функционирования новой системы анализа и моделирования данных предприятия».

В ходе работ специалистами «Техносерва» выполнены поставка, логистика, монтаж и пуско-наладка серверного оборудования Hewlett Packard Enterprise и средств сети передачи данных производства Cisco Systems. Оборудование размещено в основном центре обработки данных НЛМК в Липецке. Созданный аппаратный комплекс успешно встроен в общую инфраструктуру компании и имеет возможность подключения к используемой в НЛМК системе мониторинга и контроля данных.

«Работа с большими данными повышает требования к аппаратным ресурсам. Здесь важны большие объемы памяти, скорость обработки и передачи данных, – сказал Константин Болтрукевич, директор департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв». – Работы по созданию инфраструктуры заняли два месяца и на сегодняшний день полностью завершены. Мы с уверенностью можем сказать, что созданное нами решение обеспечит максимальную эффективность и бесперебойность функционирования новой системы анализа и моделирования данных НЛМК».

Напомним, что это не первое сотрудничество «Техносерва» с Группой НЛМК. Ранее интегратором были выполнены проекты по внедрению системы унифицированных коммуникаций в московском представительстве НЛМК, а также на основной площадке Группы в Липецке.