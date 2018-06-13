LanCloud запустила облачную АТС для Microsoft Teams

LanCloud добавила в сервис Cloud PBX-365 поддержку подключения российских телефонных номеров.

Microsoft Teams – это облачный сервис для командной работы в Office 365, который в себя включает групповые чаты с доступом к корпоративным документам, аудио и видео конференции, а также различные возможности интеграции с другими сервисами Office 365, такими как Exchange Online и SharePoint. В мае Microsoft объявил о запуске функциональности облачной АТС в Teams с возможностью подключения собственных телефонных номеров. Теперь заказчики могут подключить свои телефонные номера в облако Microsoft и использовать Teams, как корпоративную телефонную станцию. Для этого достаточно приобрести сертифицированный SBC-шлюз (Session Border Controller), подключить к нему телефонные номера по протоколу SIP и настроить стык с Office 365. Неудобством такого варианта является то, что заказчик вынужден потратиться на сам SBC-шлюз и его настройку, разместить этот шлюз у себя в офисе или в арендованном ЦОД, а также обеспечивать его дальнейшее сопровождение. Альтернативным вариантом является использование готового облачного сервиса Cloud PBX-365 компании LanCloud.

Cloud PBX-365 – это готовый облачный сервис, позволяющий подключать свои телефонные номера в Office 365 и использовать их в сервисах Microsoft Teams или Skype for Business Online. Подключение происходит по стандартному SIP-протоколу, что позволяет подключать номера от любых российских телефонных операторов или любых других IP-АТС. Это позволяет заказчикам при переходе на Microsoft Teams сохранить свои существующие телефонные номера, обеспечив бесшовную миграцию. Кроме того, сервис Cloud PBX-365 позволяет заказчикам проинтегрировать имеющиеся IP-АТС с Microsoft Teams в единую номерную емкость, предоставив возможность всем сотрудникам бесплатно звонить друг другу по коротким добавочным номерам.

Основным преимуществом сервиса Cloud PBX-365 является то, что для использования облачной АТС на базе Teams заказчику не требуется приобретать какое-либо оборудование к себе в офис, не требуется заниматься его настройкой и обслуживанием. Настройка и обслуживание сервиса Cloud PBX-365 осуществляется специалистами LanCloud бесплатно. Телефония в Microsoft Teams в данный момент доступна в тарифных планах Office 365 E1, E3 и E5. Для активации телефонии в тарифных планах E1 и E3 требуется приобретение лицензии Phone System (Телефонная Система), в тарифный план E5 лицензия уже включена.

Для всех клиентов LanCloud предоставляет 1 месяц бесплатного тестового периода