ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров

Центр развития перспективных технологий, определенный оператором Единой системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», презентовал Национальный каталог товаров на Неделе российского ритейла. Партнером Центра в проекте выступил крупнейший игрок на рынке розничной торговли России X5 Retail Group.

ЦРПТ при участии X5 планирует в ближайшее время запустить тестовую платформу, с помощью которой производители, импортеры и контент-сервис провайдеры смогут регистрировать в каталоге новые товарные позиции. Аналогичную схему каталогизации и управления данными уже поддерживает более 800 поставщиков X5.

ЦРПТ выступает оператором каталога, инвестирует средства в его создание, формирует методологию и структуру данных. X5 Retail Group осуществляет методологическую поддержку и содействие в первичном наполнении каталога. Начало промышленной эксплуатация системы запланировано на четвертый квартал текущего года.

«В ближайшее время ЦРПТ запустит тестовую платформу, где вскоре все производители и импортеры смогут регистрировать новые товарные позиции. К нам присоединились Роскачество, ECR Russia и АКОРТ, которые будут выступать экспертными площадками для взаимодействия с потребителями и розничными сетями. Мы приглашаем производителей, поставщиков, ритейлеров и контент-сервис провайдеров подключиться к созданию каталога», – сказал операционный директор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Национальный каталог товаров является важной частью системы «Честный знак». Он впервые будет содержать информацию обо всех товарах на рынке, эти данные будут унифицированы, а бесплатный и свободный доступ к ним получат все участники товарооборота. При этом производители, дистрибьюторы и розничные сети не будут нести затраты на управление данными. Впервые каталог будет интегрирован с федеральными информационными ресурсами Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества и ФНС. Он будет хранить разрешительную и сопроводительную документацию, необходимую, например, для продажи лекарств и продуктов животного происхождения. Каталог также работает с государственными классификаторами ТН ВЭД, ОКПД 2, ОКВЭД 2 и КТРУ и системой GS1.

«Создание единого каталога – это еще один шаг на пути цифровизации и диджитализации экономики. Мы рассчитываем, что в перспективе этот проект станет инструментом, не допускающим на рынок нелегальную продукцию недобросовестных производителей, но в то же время облегчающим работу честному бизнесу», – отметил заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group Дмитрий Русаков.

ЦРПТ совместно с X5 Retail Group разрабатывают единые правила, стандарты, технические условия и оптимальные модели функционирования системы, а также занимаются вопросами обеспечения взаимодействия с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти РФ. Создание каталога является одним из базовых принципов модели функционирования системы маркировки товаров, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 791-р для реализации Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.

Каталог будет постоянно обновляться и расширять свой функционал, разрабатывая полезные сервисы для потребителей и бизнеса.