«Биоритм» организовал управление производством и продажами с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2»

Специалисты «Прайм-1С-Екатеринбург» автоматизировали работу «Лаборатории «Биоритм» – одной из ведущих российских торгово-производственных компаний на рынке товаров для взрослых. Система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла унифицировать нормативно-справочную информацию, организовать оперативный складской учет 7 тыс. наименований товаров, оптимизировать управление закупками, улучшить планирование производства собственной продукции. В результате оборачиваемость запасов повысилась на 10%, исключены простои производства из-за нехватки сырья и материалов. Точный и оперативный расчет себестоимости помогает контролировать затраты на каждом этапе выпуска продукции. Заказы, полученные через интернет-магазин компании для оптовых и розничных клиентов, обрабатываются и передаются в производство втрое быстрее. Обеспечены своевременные поставки товаров покупателям.

Лаборатория «Биоритм» с 1992 г. производит средства интимной косметики, а также занимается оптовыми поставками других товаров для взрослых. В ассортименте компании более 7 тыс. наименований товаров зарубежных и отечественных брендов. В структуре компании – собственные производственные площади и оптовый склад в Екатеринбурге. Розничные продажи продукции организованы через интернет-магазин и склад-шоу-рум в Москве.

Ранее для регламентированного, оперативного и производственного учета в компании использовались разные информационные системы. Деятельность подразделений не была синхронизирована. Было сложно планировать закупки материалов для собственного производства, что приводило к простоям оборудования или перепроизводству продукции. Данные о себестоимости изделий в управленческом и регламентированном учете расходились. На сбор информации из разных систем для оценки рентабельности бизнеса уходило несколько недель. Торговые подразделения компании – оптовое и розничное – работали автономно, у менеджеров не было данных о реальных остатках товара. Возникали ошибки при обработке входящих заказов, из-за чего сроки поставок товара могли срываться.

Компании стала необходима информационная система, которая позволила бы объединить работу всех подразделений, организовать своевременные закупки сырья и товаров с учетом остатков на складе и текущих потребностей покупателей, улучшить планирование работы производства, сократить длительность простоев оборудования из-за нехватки материалов. Требовалось обеспечить точный расчет себестоимости продукции, усилить контроль за рентабельностью выпуска, ускорить обработку и выполнение заказов покупателей.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием 2», с возможностями которой руководство Лаборатории «Биоритм» ознакомилось на мероприятии, посвященном этому продукту. Партнером по внедрению стал организатор мероприятия – компания «Прайм-1С-Екатеринбург».

За 6 месяцев новая система была развернута на 20 рабочих местах в производственных подразделениях, на складе, в отделах закупок, продаж, финансовом отделе и бухгалтерии.

Ключевые итоги проекта: новая система объединила работу всех подразделений предприятия. Унифицирована нормативно-справочная информация, формы документов и отчетов. Это помогло избавиться от двойного ввода данных, значительно ускорило консолидацию управленческой информации. Подготовка отчетов для руководства о работе производства и торговых подразделений ускорилась на 15%; организован оперативный складской учет. Все подразделения компании теперь используют общие классификаторы номенклатуры. Это облегчило сверки между подразделениями и проведение инвентаризаций, ускорило сборку заказов для клиентов компании. При продаже товара покупателям используется встроенный в систему механизм «Интеркампани», который позволяет одному юридическому лицу организации продавать клиенту товар, купленный другим юридическим лицом, а передачу товара между подразделениями выполнять после сделки с клиентом. Это существенно упростило учет товародвижения между собственными юридическими лицами компании – розничным магазином, производством, подразделением оптовых продаж; оптимизировано управление закупками. Новая система помогает менеджерам более точно и оперативно формировать заказы поставщикам сырья и материалов. Система автоматически, на основании данных заказов покупателей, рассчитывает количество сырья, которое необходимо закупить для производства продукции, после чего менеджер может быстро сформировать и отправить заказы поставщикам. В результате длительность простоев оборудования по причине нехватками материалов снижена, товары производятся в нужном количестве, прекратились случаи перепроизводства. Суммы денежных средств, «замороженных» в предоплатах поставщикам и запасах сырья на складе, сократилась на 10%; обеспечен корректный расчет полной производственной себестоимости, решена проблема расхождения себестоимости в управленческом и бухгалтерском учетах. Руководство компании теперь получает информацию о себестоимости не после окончания месяца, как это было ранее, а в режиме реального времени. Это помогает оперативно контролировать затраты на всех этапах производства продукции и достоверно оценивать фактическую рентабельность выпуска; в одной системе организована работа со всеми заказами покупателей, поступающими в компанию, в том числе через интернет-магазин. Время на их обработку и передачу в производство сократилось. Менеджеры в режиме реального времени видят, когда тот или иной заказ поступил в производство, и могут точно назвать покупателю сроки выпуска и доставки товара; оптимизирована работа интернет-магазина для оптовых и розничных покупателей. С сайта магазина в «1С:ERP 2» оперативно поступают данные о заказах клиентов, из «1С:ERP 2» на сайт выгружаются данные о товарах и товарных остатках. Данные об остатках товара и ценах на них обновляются на сайте в режиме реального времени, что исключает задержки при выполнении заказов. Обработка входящих заказов ускорилась втрое. Кроме того, при оформлении заказа на сайте покупатель сразу получает информацию о сроках его выполнения. Все это увеличивает доверие клиентов к компании и повышает ее конкурентоспособность на рынке.

Пашкевич Варвара Филипповна, руководитель отдела продаж Лаборатория «Биоритм», отметила: «С учетом перспектив развития компании мы взяли самое актуальное на сегодняшний момент решение для комплексной автоматизации – "1С:ERP Управление предприятием 2". Поставленные задачи выполнены: создана единая для всех подразделений предприятия информационная среда, что позволило оптимизировать организацию внутренних процессов; получен полный корректный расчет производственной себестоимости продукции, выработан новый подход к формированию управленческой отчетности. Своевременно полученная информация позволяет нам гибко реагировать на изменения покупательского спроса и принимать стратегически важные решения для обеспечения прибыльности предприятия».