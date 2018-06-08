«БАРС Груп» внедрила бизнес-аналитику Alpha BI 4.0 в «Татэнерго»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала и внедрила обновленную платформу бизнес – аналитики Alpha BI 4.0 для «Татэнерго». Система прошла опытную эксплуатацию, в ближайшее время планируется запуск в промышленную. Разработка решения для «Татэнерго» - это первый проект по внедрению модернизированной версии Alpha BI 4.0.

«В условиях часто меняющихся требований как бизнеса, так и в целом экономической ситуации, руководители нашей компании вынуждены принимать управленческие решения быстро. В целях ускорения принятия решений процесс подготовки оперативной информации должен быть максимально автоматизированным и гибким. Поэтому было принято решение применить возможности Alpha BI 4.0 по направлению «Реализация тепловой энергии в компании». Мы ожидаем от внедрения нового программного продукта не только автоматизацию в подготовке аналитических отчетов в теплосбытовом блоке, но и возможное прогнозирование развития ключевых показателей, - отметила начальник отдела организации финансовых расчетов по тепловой энергии «Татэнерго» Ирина Запольская.

Создание системы проходило в несколько этапов: сбор данных и их анализ, проектирование хранилища данных, настройка регламентированных отчётов, форм и аналитических панелей. Отдельно стоит отметить этап построения аналитического хранилища данных. Существующая система в АО «Татэнерго» не предполагала хранения ретроспективных сведений, которые могли отражать движениях контрагента в прошлом. В связи с этим не было возможности качественно сравнивать показатели за последние несколько лет. Учитывая функционирование внутренней системы, «БАРС Груп» спроектировала структуру хранилища, которая позволила быстро обрабатывать и оптимизировать большое количество данных, а также работать с ретроспективными сведения с 2015 года, не внося изменений в систему заказчика. В результате решение позводяет качественно анализировать показатели деятельности компании.

В состав проекта входила также реализация мобильного приложения платформы Alpha-BI для топ-менеджмента, с помощью которого можно просматривать аналитические панели и отчеты.

Alpha BI, нашла применение в самых различных отраслях: здравоохранение, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, управление хозяйственной деятельностью, управление закупками, нефтехимическая отрасль, энергетика. Среди крупнейших заказчиков: Министерство здравоохранения РФ, АО «Вертолеты России», Фонд капитального ремонта Москвы.