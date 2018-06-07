В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий»

«1С-ИжТиСи» объявила о завершении проекта по внедрению модуля интеграции ФГИС «Меркурий» в систему «1С». В результате на предприятии ускорился процесс получения электронных ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий».

«Бузулукское молоко» — предприятие по производству молочной продукции, основанное в 1932 году в Оренбургской области. Молокозавод выпускает более 50 наименований продукции под брендами «Бузулукское молоко», «7 благ», и «Добрица».

До автоматизации сотрудники молокозавода заводили ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) вручную через сайт федеральной государственной информационной системы «Меркурий». При этом в день приходилось оформлять около 100 ВСД, на что уходило слишком много ресурсов компании.

Для повышения эффективности процесса руководство приняло решение о внедрении модуля интеграции с ФГИС «Меркурий» в систему «1С: Молокозавод» предприятия. После изучения предложений на рынке предпочтение было отдано компании «1С-ИжТиСи».

Специалисты «1С-ИжТиСи» не только выполнили работы по внедрению модуля, но и доработали необходимый функционал под конфигурацию 1С предприятия. Благодаря внедрению модуля упростилось оформление документов на 60 наименований продукции.

Анна Третьякова, уполномоченное лицо по работе в ФГИС «Меркурий» в компании «Бузулукское молоко», отметила: «Спустя полтора месяца после внедрения модуля можно констатировать, что с ним система работает гораздо быстрее, и оформление ВСД требует меньше времени. Главные преимущества “1С-ИжТиСи” — чёткость и быстрота выполнения поставленных задач, высокая скорость реагирования на просьбы и пожелания. Желаем компании процветания и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

С 1 июля 2018 года все предприятия, связанные с производством, транспортировкой и торговлей сельскохозяйственной и пищевой продукцией (мясокомбинаты, молокозаводы, розничные продуктовые точки, заведения общепита и пр.) обязаны подключиться и работать в ФГИС «Меркурий».