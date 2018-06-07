«Райффайзен Капитал» сдал отчетность в формате XBRL при помощи «Фабрики XBRL»

«Синтегро консалтинг», российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием, внедрил решение «Фабрика XBRL» для «Райффайзен Капитал», на базе которого осуществлена сдача обязательной отчетности ЦБ в формате XBRL.

С начала 2018 г. некредитные финансовые организации (НФО) обязуются сдавать в Банк России бухгалтерскую и финансовую отчетность в формате XBRL. В связи с этим «Райффайзен Капитал» провел тендер для выбора подходящего ИТ-поставщика программного обеспечения, которое позволило бы выполнять перевод финансовой информации на новый формат XBRL.

«Райффайзен Капитал» остановил свой выбор на разработке «Синтегро консалтинг» – «Фабрика XBRL», поскольку решение требует минимум затрат при внедрении, работает с большими объемами данных, обладает высокой производительностью и основано на отдельной базе данных. Также важно, что программа автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов.

Проект был реализован за три месяца. При подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL специалисты «Синтегро консалтинг» оказали полную методологическую и техническую поддержку сотрудникам «Райффайзен Капитал». В результате работ управляющая компания в феврале сдала надзорно-статистическую отчетность (НСО). Бухгалтерская финансовая отчетность (БФО) была настроена в марте и успешно сдана в апреле.