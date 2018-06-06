«Л`Этуаль» и Traft осуществят первую в России грузоперевозку с цифровыми документами

«Алькор и Ко» и TRAFT в августе 2018 г. планируют осуществить первую в России грузоперевозку с полностью цифровыми документами.

«Алькор и Ко» (сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль») подготовит груз, а транспортная компания TRAFT усилиями собственного автопарка и интеллектуальной системы TRAFT-OnLine, разработанной отечественной компанией LogoSoft, осуществит его перевозку от склада ритейл-компании в один из магазинов, расположенных в Москве.

Все транспортные документы, включая универсальный передаточный документ и товарную накладную, по итогам грузоперевозки будут переданы от перевозчика грузоотправителю в полностью цифровом виде, без дублирования их в бумажном аналоге, с помощью мобильного приложения «Форма», разработанного отечественной компанией Logosoft, для подписания электронной цифровой подписью любых юридически значимых документов при удаленной работе: для водителей, сотрудников склада, курьеров и т.д. Подписанные с помощью приложения электронные документы считаются завизированными вручную, имеют полную защиту от изменений и признаются судами и другими государственными и фискальными органами.

Эта автомобильная перевозка станет первым официальным случаем доставки груза на территории РФ с полностью цифровым комплектом документов. Она должна состоятся в августе 2018 года.

Все параметры перевозки (время отмечания в ИТ-системе выгрузки и загрузки, хронометраж в передаче электронных документов от водителя логисту и между бухгалтериями двух сторон и т. д.) будут фиксироваться в специальном протоколе испытаний в программе «Форма».

На основании полученных результатов будет принято решение о характере и масштабе продолжения проекта. Traft либо продолжит полностью цифровую перевозку для «Л`Этуаль», увеличивая количество рейсов и точек доставки, либо параллельно запустит горизонтальное тестирование проекта с пулом из 10-15 грузоотправителей из других индустрий и, следовательно, с другим характером грузов (не исключается также тестирование цифровой перевозки для товаров первой необходимости с ограниченным сроком годности, лекарств, телекоммуникационного оборудования).

«Для «Л`Этуаль» участие в подобном пилотном эксперименте – первый шаг, который позволит полноценно внедрить систему электронного документооборота между распределительным центром и почти 1000 магазинами сети по всей стране», – сказал заместитель директора по логистике «Л`Этуаль» Андрей Кривенцев. – Такая система позволит существенно сократить затраты на печать, возврат и архивное хранение большого количества бумажных документов».

В Traft напоминают, что в России форсируется вопрос с созданием единого периметра электронного документооборота. В феврале текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о присоединении России к дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, который предполагает введение электронных накладных для автомобильных грузоперевозок. Присоединение России к дополнительному протоколу позволит создать правовую основу для упрощения документооборота при организации перевозочного процесса в международном автомобильном сообщении, снижения временных и стоимостных затрат на администрирование, минимизации вероятности несовпадения сведений при оформлении отправки и получения груза.

«Однако вопрос технологической реализации данной инициативы до последнего времени оставался открытым, – отметил коммерческий директор Traft Андрей Савин. – Между грузоотправителем и перевозчиком должна быть создана соответствующая ИТ-инфраструктура, которая позволяет обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде, без нарушений регламентных процедур каждой из сторон. Мы рады, что сегодня такая платформа усилиями нашей компании и разработчиков из LogoSoft создана, протестирована на серии пробных заказов, а первым полноценным коммерческим заказчиком стал наш давний партнер – бренд «Л`Этуаль» – лидер российского парфюмерно-косметического рынка России, сеть, насчитывающая 1000 магазинов в 230 городах России».

«Платформа электронного документооборота «Форма», которая лежит в основе пилотной перевозки, полностью исключает любые варианты манипулирования документами и предоставляет заказчику прозрачный механизм контроля за всеми массивами транспортных документов на любом этапе логистических процессов», – сказал генеральный директор LogoSoft Иван Пачко. – «Взаимодействие сотрудников в ходе бизнес-процессов поддерживается системой согласований и поручений на базе ЭЦП, это значит, что важный документ не потеряется в ходе согласований; всегда есть возможность отследить, на какой стадии работы он находится; за счет автоматизации происходит резкое снижение времени, затрачиваемого на согласования документов; документы на базе ЭЦП можно по итогам перевозки сразу отправить в налоговую для вычета НДС».