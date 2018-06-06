«Инфотекс» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.3

«Инфотекс» объявил о выпуске технического релиза программного комплекса ViPNet SafeBoot 1.3. В обновленной версии продукта реализована возможность авторизации пользователей в Active Directory (AD) или LDAP-сервере, что позволяет упростить работу решения и использовать единую пользовательскую учётную запись при идентификации и аутентификации в МДЗ ViPNet SafeВoot и AD/LDAP.

В рамках нового релиза появилась возможность контроля целостности реестра Windows, а также была добавлена диагностическая утилита, которая собирает информацию об UEFI BIOS с целью оценки возможности установки программного модуля доверенной загрузки.

В настоящее время ViPNet SafeBoot версии 1.3 передан на инспекционный контроль во ФСТЭК России для подтверждения соответствия ранее выданному сертификату №3823 по требованиям к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода 2 класса.

Программный комплекс ViPNet SafeBoot предназначен для идентификации и аутентификации пользователей, разграничения доступа на основе ролей, а также организации доверенной загрузки операционной системы. Решение обеспечивает повышение уровня безопасности работы путем авторизации на уровне BIOS до загрузки основных компонентов операционной системы; контроля целостности на уровне BIOS защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения.