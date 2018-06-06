HID Global представил новые возможности решения HID Location Services
HID Global, поставщик решений по управлению идентификационными данными, представил новую функциональность решения HID Location Services. Теперь появляется возможность оптимизации рабочих мест, обеспечения безопасности сотрудников в здании, а также облегчается соблюдение требований регуляторов.
Компания добавила новые функции для портала HID Location Services, чтобы помочь организациям лучше понимать, кто находится в здании в любой момент времени. На единой смарт-карте совмещаются конвергентные учетные данные для контроля доступа и Bluetooth Low Energy (BLE) датчик для определения местоположения.
«Организации, которым необходимо соответствовать требованиям регуляторов, должны внедрять соответствующие политики для управления доступом в здания, а также в отдельные зоны и к информационным ресурсам, чтобы знать, на основании чего и когда этот доступ был предоставлен, – сказал Ян Лоу (Ian Lowe), директор по маркетингу продуктов, контроль физического доступа enterprise-сегмента. – Традиционные решения контроля времени и посещаемости не настолько эффективны, как HID Location Services. Компании со строгими требованиями к безопасности стали первыми, кто выбрал нашу инновационную технологию интернета вещей, благодаря ее возможностям точного определения местоположения в режиме реального времени».
HID Location Services теперь предоставляет большее количество отчетов и панелей мониторинга, которые обеспечивают более глубокий и широкий охват здания. Появилась возможность моментального определения общего количества людей в здании или на определенном этаже. Это позволяет клиентам, особенно организациям, которые должны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, максимально точно определять время входа и выхода сотрудников и посетителей.
Решение также дает возможность повысить осведомленность о передвижениях посетителей, позволяя узнать, где в здании находятся гости одним щелчком мыши. Кроме того, предоставляется архивная информация о том, где посетители и другие сотрудники были в здании, в случае чрезвычайной ситуации, нарушения системы безопасности или кражи.
На сегодняшний день миллионы учетных данных HID Location Services и шлюзовых устройств интернета вещей были развернуты для оптимизации рабочих мест рядом финансовых учреждений и организаций здравоохранения. Кроме того, нефтегазовые компании и международные строительные и опытно-конструкторские институты используют решение для повышения уровня безопасности и общей эффективности своих рабочих мест.